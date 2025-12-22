店員憶當時…混亂中逃命 顧不了結帳

案發現場之一南西誠品前天停業一天，昨重新開業，有店員回憶當時狀況餘悸猶存，當天混亂到帳都來不及結，因為逃命更要緊。也有店員指百貨連接頂樓樓梯不好找，嫌犯張文事前應有規畫路線。

張文上周五晚間先在北車作案後，接著返回下塌處變裝，再到中山商圈襲擊機車騎士，更衝進南西誠品隨機攻擊店員及消費者，最後從頂樓墜樓身亡，南西誠品前天緊急停業一天，昨天恢復正常營業，仍有不少消費者上門，生意似乎沒受太大影響。

昨天上午九時起，店員陸續從側門入內準備上班，大多低調不願受訪，也有人還原當時狀況，談到當時聽到周邊一陣騷動，接著大家就拚命往樓上跑，當下完全不知道發生什麼事，後來才得知有人拿刀亂砍，當下混亂到帳都來不及結。

北市衛生局、勞動局已主動與南西誠品業者聯繫，協助百貨工作人員所需的心理健康協助，民政局也針對傷患及其家屬的生活起居照料，安排專人慰問，並持續關切，伴隨市民度過艱難時刻。

北市社會局為協助受驚嚇與心理衝擊的民眾，今天起將在中山捷運站Ｒ7出口設置「安心關懷小站」，有專業心理諮商師提供免費心理諮商，衛生局也提供廿四小時心理諮商專線，將持續到年底。

針對受害者後續的法律議題，北市府說，將以「一案一律師」形式，提供免費法律諮詢及保險給付，也與犯罪被害人保護協會聯繫，對死者、重傷受害者，協會將協助向地檢署申請犯罪被害補償金。