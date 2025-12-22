聽新聞
0:00 / 0:00

店員憶當時…混亂中逃命 顧不了結帳

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導

案發現場之一南西誠品前天停業一天，昨重新開業，有店員回憶當時狀況餘悸猶存，當天混亂到帳都來不及結，因為逃命更要緊。也有店員指百貨連接頂樓樓梯不好找，嫌犯張文事前應有規畫路線。

張文上周五晚間先在北車作案後，接著返回下塌處變裝，再到中山商圈襲擊機車騎士，更衝進南西誠品隨機攻擊店員及消費者，最後從頂樓墜樓身亡，南西誠品前天緊急停業一天，昨天恢復正常營業，仍有不少消費者上門，生意似乎沒受太大影響。

昨天上午九時起，店員陸續從側門入內準備上班，大多低調不願受訪，也有人還原當時狀況，談到當時聽到周邊一陣騷動，接著大家就拚命往樓上跑，當下完全不知道發生什麼事，後來才得知有人拿刀亂砍，當下混亂到帳都來不及結。

北市衛生局、勞動局已主動與南西誠品業者聯繫，協助百貨工作人員所需的心理健康協助，民政局也針對傷患及其家屬的生活起居照料，安排專人慰問，並持續關切，伴隨市民度過艱難時刻。

北市社會局為協助受驚嚇與心理衝擊的民眾，今天起將在中山捷運站Ｒ7出口設置「安心關懷小站」，有專業心理諮商師提供免費心理諮商，衛生局也提供廿四小時心理諮商專線，將持續到年底。

針對受害者後續的法律議題，北市府說，將以「一案一律師」形式，提供免費法律諮詢及保險給付，也與犯罪被害人保護協會聯繫，對死者、重傷受害者，協會將協助向地檢署申請犯罪被害補償金。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 心理諮商 誠品 店員

延伸閱讀

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

踏入誠品不到10秒遇上張文！她驚閃避了一刀 香港夫婦離台前返現場悼念

北捷無差別殺人不是孤狼式作案？教誨輔導人員分析原因曝

相關新聞

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

27歲通緝犯張文日前在台北犯下重大隨機殺人案後墜樓身亡，他是桃園楊梅人，過往就讀學校也被起底。他所就讀的公立國中今天說明...

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

台北捷運攻擊殺人案，凶嫌張文證實是國立虎尾科技大學資訊工程學系畢業。網紅四叉貓（劉宇）晚間貼文，找出張嫌大學期間一項研究...

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

張文日前犯下舉國震驚的台北捷運隨機殺人案，其中在誠品南西店遇害的是王姓男子是兆豐銀行大稻埕分行行員...

北車、北捷釀4死 台高檢成立「督導應變小組」 防模仿效應擴散

27歲通緝犯張文在北車及北捷丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，造成4死11傷，震驚全國社會，為防範模仿效應擴散，台灣高檢署成立...

CNN引述研究 僅1成民眾會對抗暴徒護他人

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，在重大暴力事件中，多數人本能選擇逃離，但總有少數人奮不顧身迎向危險，試圖阻止暴徒保護他...

維安漏洞？ 北捷：監視器異常有備援

北捷、中山商圈發生隨機攻擊事件，釀四死十一傷悲劇。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握凶嫌張文的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。