余家昶捨己救人 政府助入忠烈祠

桃園五十七歲男子余家昶在台北車站近Ｍ8出口勇敢阻擋凶嫌張文卻喪命，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都表示，會向中央申請褒揚令，協助入祀忠烈祠。台北捷運公司將在捷運站找適合地點，為余設置紀念牌，表彰余的義行。

蔣萬安提到，昨天應變會議有討論後續傷亡者補償機制及相關保險理賠撫卹，對余家昶的義行，北捷會有五○○萬元保險理賠，根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，北市府會再給六○○萬元撫卹金。

有民眾在網路發文，指余家昶是他的知己，每天來往桃園台北勤奮生活，永遠幹勁十足，滿腦子股票專業、命理知識，個性正義熱血卻犧牲自己，只為了讓傷害降最小。他認為，余家昶義行應被宣揚並入忠烈祠。

另一名在誠品南西店遇害的王姓男子是兆豐銀行大稻埕分行行員，消息傳出後，兆豐銀行董事長董瑞斌與同仁昨天趕到醫院關心同仁家屬。

兆豐銀指出，對於這位優秀同仁不幸意外離世，全體同仁都感到非常不捨與悲痛，行方正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫卹。