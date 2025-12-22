聽新聞
余家昶捨己救人 政府助入忠烈祠

聯合報／ 記者林麗玉賴昭穎／台北報導

桃園五十七歲男子余家昶在台北車站近Ｍ8出口勇敢阻擋凶嫌張文卻喪命，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都表示，會向中央申請褒揚令，協助入祀忠烈祠。台北捷運公司將在捷運站找適合地點，為余設置紀念牌，表彰余的義行。

蔣萬安提到，昨天應變會議有討論後續傷亡者補償機制及相關保險理賠撫卹，對余家昶的義行，北捷會有五○○萬元保險理賠，根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，北市府會再給六○○萬元撫卹金。

有民眾在網路發文，指余家昶是他的知己，每天來往桃園台北勤奮生活，永遠幹勁十足，滿腦子股票專業、命理知識，個性正義熱血卻犧牲自己，只為了讓傷害降最小。他認為，余家昶義行應被宣揚並入忠烈祠。

另一名在誠品南西店遇害的王姓男子是兆豐銀行大稻埕分行行員，消息傳出後，兆豐銀行董事長董瑞斌與同仁昨天趕到醫院關心同仁家屬。

兆豐銀指出，對於這位優秀同仁不幸意外離世，全體同仁都感到非常不捨與悲痛，行方正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫卹。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 忠烈祠 蔣萬安 張善政

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

27歲通緝犯張文日前在台北犯下重大隨機殺人案後墜樓身亡，他是桃園楊梅人，過往就讀學校也被起底。他所就讀的公立國中今天說明...

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

台北捷運攻擊殺人案，凶嫌張文證實是國立虎尾科技大學資訊工程學系畢業。網紅四叉貓（劉宇）晚間貼文，找出張嫌大學期間一項研究...

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

張文日前犯下舉國震驚的台北捷運隨機殺人案，其中在誠品南西店遇害的是王姓男子是兆豐銀行大稻埕分行行員...

北車、北捷釀4死 台高檢成立「督導應變小組」 防模仿效應擴散

27歲通緝犯張文在北車及北捷丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，造成4死11傷，震驚全國社會，為防範模仿效應擴散，台灣高檢署成立...

CNN引述研究 僅1成民眾會對抗暴徒護他人

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，在重大暴力事件中，多數人本能選擇逃離，但總有少數人奮不顧身迎向危險，試圖阻止暴徒保護他...

維安漏洞？ 北捷：監視器異常有備援

北捷、中山商圈發生隨機攻擊事件，釀四死十一傷悲劇。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握凶嫌張文的...

