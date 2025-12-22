快訊

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

救命英雄！顏家父女檔 臨危爆發醫師魂

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

台北捷運隨機殺人事件造成四人死亡十一人受傷，震驚社會。台北市長蔣萬安昨下午前往台大醫院，代替一名北捷案黃姓傷者尋找救命英雄。蔣萬安表示，黃的恩人是台大醫院裡的顏瑞昇、顏均蓉兩位醫師父女檔。

十二月十九日攻擊事件後，北市府團隊一一探訪傷者，還在北市聯醫中興院區接受治療的黃姓傷者說，「多虧了這兩位急診醫師的救治，我才能撿回一命。」她表示，事發當下，專業醫師給予搶救、包紮、安撫情緒，以及在現場協助檢傷分類、指揮調度，完全發揮專業醫師救人的精神，希望找到這兩位醫師，代為感謝。

經查訪後，市府團隊找到幕後英雄，確認為台大醫院父女檔醫師顏瑞昇、顏均蓉。蔣萬安親赴台大，表揚兩位醫師，盼望透過救人事蹟，讓大眾了解這個社會仍是有溫暖、有溫度、有正向的力量，所有民眾都能盡快走出陰霾。

顏瑞昇曾任台大醫院急診醫學部主治醫師，在急救領域任職逾卅年、已屆退休的他表示，當天父女約好晚間七點於中山捷運站附近餐廳吃飯，怎料一出捷運站發現多輛救護車，直覺發生重大意外，瞬間爆發「急診魂」，沒想到可能的危險，趕快跑到對街，評估傷者狀況，予以緊急處理。

顏瑞昇說，現場雖然充滿恐懼、不安、混亂，但還有很多熱心的民眾提供協助，他與女兒只是善盡專業醫療能力，伸出援手幫忙。在台大急診室看過許多大場面，事發時對凶嫌隨機攻擊，並沒有太多恐懼，只想著趕快救人。

「願逝者安息、傷者早日康復出院，大家要對社會有信心。」顏瑞昇說，身為醫師，救人是天職，處理完傷患救治後，回歸到正常的生活。希望所有市民、所有民眾，包括傷者，盡快走過這件事，然後回到日常生活。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 醫師 蔣萬安

延伸閱讀

稱醫師天職！台大醫救援 蔣萬安開視訊助傷患親致謝

北捷隨機殺人案蔣萬安代傷者找救命恩人 就是台大父女檔急診醫師

影／蔣萬安答謝1219救援醫師 顏瑞昇：希望大眾對社會有信心

救援傷者...台大醫父女檔找到了 蔣萬安下午親赴轉達感謝

相關新聞

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

27歲通緝犯張文日前在台北犯下重大隨機殺人案後墜樓身亡，他是桃園楊梅人，過往就讀學校也被起底。他所就讀的公立國中今天說明...

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

台北捷運攻擊殺人案，凶嫌張文證實是國立虎尾科技大學資訊工程學系畢業。網紅四叉貓（劉宇）晚間貼文，找出張嫌大學期間一項研究...

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

張文日前犯下舉國震驚的台北捷運隨機殺人案，過程中英勇阻擋張文點燃汽油彈，因而遭殺害的余家昶是兆豐銀行大稻埕分行行員，主要...

北車、北捷釀4死 台高檢成立「督導應變小組」 防模仿效應擴散

27歲通緝犯張文在北車及北捷丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，造成4死11傷，震驚全國社會，為防範模仿效應擴散，台灣高檢署成立...

CNN引述研究 僅1成民眾會對抗暴徒護他人

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，在重大暴力事件中，多數人本能選擇逃離，但總有少數人奮不顧身迎向危險，試圖阻止暴徒保護他...

維安漏洞？ 北捷：監視器異常有備援

北捷、中山商圈發生隨機攻擊事件，釀四死十一傷悲劇。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握凶嫌張文的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。