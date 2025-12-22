救命英雄！顏家父女檔 臨危爆發醫師魂

台北捷運隨機殺人事件造成四人死亡十一人受傷，震驚社會。台北市長蔣萬安昨下午前往台大醫院，代替一名北捷案黃姓傷者尋找救命英雄。蔣萬安表示，黃的恩人是台大醫院裡的顏瑞昇、顏均蓉兩位醫師父女檔。

十二月十九日攻擊事件後，北市府團隊一一探訪傷者，還在北市聯醫中興院區接受治療的黃姓傷者說，「多虧了這兩位急診醫師的救治，我才能撿回一命。」她表示，事發當下，專業醫師給予搶救、包紮、安撫情緒，以及在現場協助檢傷分類、指揮調度，完全發揮專業醫師救人的精神，希望找到這兩位醫師，代為感謝。

經查訪後，市府團隊找到幕後英雄，確認為台大醫院父女檔醫師顏瑞昇、顏均蓉。蔣萬安親赴台大，表揚兩位醫師，盼望透過救人事蹟，讓大眾了解這個社會仍是有溫暖、有溫度、有正向的力量，所有民眾都能盡快走出陰霾。

顏瑞昇曾任台大醫院急診醫學部主治醫師，在急救領域任職逾卅年、已屆退休的他表示，當天父女約好晚間七點於中山捷運站附近餐廳吃飯，怎料一出捷運站發現多輛救護車，直覺發生重大意外，瞬間爆發「急診魂」，沒想到可能的危險，趕快跑到對街，評估傷者狀況，予以緊急處理。

顏瑞昇說，現場雖然充滿恐懼、不安、混亂，但還有很多熱心的民眾提供協助，他與女兒只是善盡專業醫療能力，伸出援手幫忙。在台大急診室看過許多大場面，事發時對凶嫌隨機攻擊，並沒有太多恐懼，只想著趕快救人。

「願逝者安息、傷者早日康復出院，大家要對社會有信心。」顏瑞昇說，身為醫師，救人是天職，處理完傷患救治後，回歸到正常的生活。希望所有市民、所有民眾，包括傷者，盡快走過這件事，然後回到日常生活。