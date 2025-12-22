追緝過程遭質疑 所長：不是殉職才值得尊敬

男子張文在台北市區多處縱火並隨機攻擊造成四死十一傷，外界對警方質疑不少，警方指出，張文縱火後改騎YouBike且五度變裝，事先謀劃縝密且明顯設置斷點規避查緝，是專案小組追查張文時遭遇的巨大難點。

員警說，起初的三起縱火案，張文騎機車移動，且選擇地點都是停車場、巷弄等人煙較少處，後來棄機車改騎Youbike往中正區。三起縱火案都發生在中山分局中山一派出所轄內，接連三起縱火案，警方已發覺不對勁，很快就鎖定張文身分，只是資料顯示他老家在桃園，沒想到他犯後躲回在火車站附近的租屋處。

北車事件發生後，中山分局就有警官懷疑與連續縱火案有關，「一下汽油桶和一下汽油彈，手法相似、地點相近、時間密集」。員警指出，若張文從頭到尾是騎機車移動，運用監視器及車牌辨識系統，有機會即時掌握其動向，但他縱火後改騎YouBike且變裝，明顯有意設置斷點規避查緝，這也是專案小組追查張文時遭遇的巨大難點。

北車事件發生時，包括中山、中正一、大同分局等，警方持續比對犯嫌身分及行蹤，但現場人流龐大，煙霧四起，張文不斷變裝，甚至刻意假扮一般民眾逃出，「根本不知道目標是誰，又該如何抓人？」且警方同時還需要疏散民眾、協助傷者送醫。

面對外界事後檢討警方辦案過程，中山一派出所所長李欣鴻昨出面說明，強調不是警方沒盡力，是盡力了仍無法阻止傷亡，「不是只有殉職才值得被尊敬」，過程中多次情緒激動，忍不住哽咽。

有民眾質疑為何有七名在現場的警察沒配槍、沒穿防彈背心，李欣鴻說，有些同仁其實已經下班，有些同仁是因當下的勤務不用配槍，接到通報仍立刻衝到現場。

李欣鴻說，這樣艱難的時刻，這兩天同仁情緒都很低落沉重，「不是因為我們沒盡力，是因為盡力了還是無法阻止傷亡」。他哽咽說：「如果當下去處理案子的同仁受傷了，甚至殉職了，是不是現在輿論風向會刷一片『警察好英勇』？」

有參與的員警說，從縱火案發生後開始調監視器影像追查，一路追捕張文到樓頂，沿途見到有民眾受傷，其實心裡也很挫折、自責，最後張文墜樓身亡，也感覺很不甘心，但回顧整個追捕過程，「我們真的盡力了」。