隨機攻擊案 軍方應列管汰除者？專家：不切實際

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

嫌犯張文曾是空軍志願役，但因酒駕被汰除，外界質疑軍方是否應對被汰除者列管追蹤與輔導？專家認為，從軍就是職業選擇，要求「雇主」對犯錯開革的員工還要追蹤輔導，未免不切實際；至於張文因與家人失聯，接不到教召通知就變成通緝犯，相關制度能否更周延，值得探討。

張文是一九九八年次，二○二一年八月入伍成為志願役士兵，此前已先服過四個月軍事訓練役，當年九月分發到通航資聯隊台北通信大隊，但次年初就犯下酒駕，三月經由評議會汰除。外傳他因不喜歡軍旅生涯，故意犯錯以求提前退伍，軍方表示無法證實，但官員指出，七年前軍士官服役條例通過俗稱「洪慈庸條款」的自願退場機制後，這種情況已經很少見。

至於志願役軍人提前退伍，必須依約賠償，即使被汰除也不例外。軍方官員透露，張文已經還清款項，也沒有義務未滿的問題。

前立委林郁方指出，近年社會常出現一種論調，認為軍人在外所有作為，部隊都有責任，甚至當事人已經退伍，仍要追溯到軍方頭上，如此心態並不正常。以本案而言，張文並非可領退除役給與的榮民，也非拖欠退伍違約金未繳，國軍與他已經沒有關係；每年酒駕被汰除的官兵為數不少，也不是刑事前科，實在不可能要求軍方一一追蹤。

林郁方也說，按照近日媒體披露，張文與家庭失聯兩年以上，父母無法通知他被教召，因此成為通緝犯；隨著政府強調充實後備戰力，未來後備軍人接獲教召令的比率會愈來愈高，如何強化通知機制，確保盡可能讓召員能夠接獲命令，是值得探究的方向。

