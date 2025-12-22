北市隨機襲擊事件 衛福部將重新檢視社安網

快訊

聯合報／ 記者沈能元李成蔭黃婉婷／台北報導

北市隨機襲擊事件，外界質疑社會安全網沒有發揮效用。衛福部長石崇良昨表示，行凶者過去並非社安網強調的脆弱家庭、藥癮者等，無法提早警示跟介入，還需時間釐清背後可能的風險因子；衛福部將重新檢視社安網，有哪些部分可以做得更好。

該事件共計四人死亡、十一人傷病，仍有五人留院，其中加護病房一人、一般病房四人。石崇良表示，加護病房患者病情明顯進步，已脫離危險，住院病人主要為「刀傷所造成的撕裂傷」，恢復良好。至於部分傷者、目擊者可能出現創傷後壓力症候群，石崇良指出，已請安心社工、心理衛生介入，降低其心理危機。

「此事件不只影響個人，更撼動社會整體的安全感。」諮商心理師公會全聯會理事長蔡曉雯說，在面對危機事件時，首先確保自身安全，事後必須讓身心慢慢安定，並維持人際連結。

北捷隨機殺人案引發國人關注，廢死聯盟近日一篇文章討論「終身監禁不得假釋」制度，內文提及剝奪「生命尊嚴」是否也算另一種死刑，引發大批網友撻伐，再度議論「反廢死」議題。

國民黨立委吳宗憲指出，我國目前法律上沒有廢死，希望目前至少先推動「無期徒刑三級制」；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱指出，當有社會矚目的重大事件，不分朝野都會願意積極處理相關法案，各界要的是有品質的立法，而非倉促修法。

