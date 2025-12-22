防範隨機攻擊 北市跨年晚會 地毯式維安

北市隨機襲擊事件後，昨天台北馬拉松是首場大型國際活動，北市府如臨大敵，投入近七百名加倍警力維安。台北市長蔣萬安昨親自巡視田徑場賽場，對於即將登場的跨年晚會，蔣說，市府近期會舉辦高強度演練，針對跨年晚會突發狀況做應變模擬，晚會若有狀況，第一時間將發送細胞簡訊。

內政部長劉世芳由警政署長張榮興偕同連兩天赴警政署，與全台警察局長召開視訊專案會議，警政署要求「三快原則」：報案快、到場快、處置快。劉世芳說，警方勤務部署時應結合義警、義交、社區巡守等民力資源，以及各公共場域或活動主辦方聘僱的保全人員，形成多層次的社會安全防護網絡。

對於賴清德總統要求強化快速打擊部隊功能，警政署表示，第一線巡邏警力將擔任先期處置，如情勢升高，則由各地警察局霹靂小組等特殊任務警力支援，必要時再由保一總隊維安特勤大隊增援。

立院今變更議程 邀三部長備詢

立院內政委員會原訂今天安排考察行程，召委黃建賓緊急變更議程，改邀請劉世芳、張榮興、衛福部長石崇良、交通部長陳世凱等人報告並備詢。交通部書面報告表示，已要求全國各大交通場站同步加強安全戒備，並聯合警方加強巡防；衛福部書面報告指出，近期將推動強化「社會安全網計畫二點○」，由於成年後突發重大暴力行為者多與成人精神健康惡化、重大生活壓力及社會孤立有關，將以根本減少影響社會安全的貧窮、失業、家庭衝突等各項風險因子為主。

蔣萬安昨視察台北馬維安狀況後，接著主持一二一九襲擊事件應變會議。蔣說，北市府跨年晚會初步維安部署，包括設置車阻、加派特勤小組霹靂小組、保安支援警力，還有鎮暴犬、防暴車，整體周邊場檢會有地毯式作為，確保民眾安全。副市長林奕華昨一早巡視台北馬維安部署，包括建制警力、相關裝備及特勤小組進駐、廿二站點警力加派，昨天整場賽事總警力六九三人，是過往的一倍。

今年跨年晚會是否架設安檢門？蔣萬安說，安檢門主要針對室內場館，若評估必須且可行，就會裝設包括金屬探測器等安檢門。對於議員建議發送細胞簡訊，蔣表示，未來若發生類似事件，細胞簡訊將提醒民眾提高防範意識。