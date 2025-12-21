快訊

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
張文就讀大學參加一項人臉辨識的研究報告中，疑用自己的人頭照附在報告中。圖／擷自張文的研究資料
張文就讀大學參加一項人臉辨識的研究報告中，疑用自己的人頭照附在報告中。圖／擷自張文的研究資料

台北捷運攻擊殺人案，凶嫌張文證實是國立虎尾科技大學資訊工程學系畢業。網紅四叉貓（劉宇）晚間貼文，找出張嫌大學期間一項研究報告，並附有張在4年前報告文書中的大學人頭近照，貼文一出引起網友熱議，並對張高職讀餐飲，大學讀資工「完全不同領域，真猛」。

今天傳出北捷凶嫌張文是就讀雲林縣虎尾科技大學資訊工程系畢業，這項傳聞獲得證實，校方也對外說明，張文在校期間操性和課業成績表現均正常並無不良紀錄。

張文身分曝光，今晚四叉貓則在網路貼文，指出張文曾參與過大專生研究計畫，這項計畫記錄著張文參與的研究成果報告書，發現張文曾用自己的大頭近照，當作研究報告的範例圖片，該照片應是他4年前，即2021年之間的長相。

這項張文參與的研究報告，係於2020年7月1日至2021年2月28日期間，張文可能參加學校一項「人臉辨識輔助課堂點名」的相關研究計畫，這項計畫還曾獲科技部補助。

這項研究的簡介是有關學校的點名制度研究，內容大致是指老師為確定出席學生的正確率，避免有代刷卡出席現象發生，老師會以人工點名進行確認，但點名過程耗費時間，如藉由人臉辨識功能由機器取代，出缺席透過電腦系統自動判斷，可改善課堂點名效率問題。在這項研究文書當中的一張人頭照圖片，可能就是張文以攝像機擷取自己人頭照的圖像。

這張研究報告所附的人頭長相，和張文就讀高職時身穿餐飲服裝所拍的照片，長相幾分神似，看起來比高職的照片成熟許多，也略為消瘦。

貼文一出引起不少網友留言「餐飲科能考上虎尾資工很猛欸！」，更有人疑問「這個兩種完全不同領域的科系轉換很詭異……」、「現在跟讀餐飲科時期長相差很多，眼神不一樣了」....。

張文大學期間曾參加一項研究報告。圖／擷自張文的研究資料
張文大學期間曾參加一項研究報告。圖／擷自張文的研究資料
張文就讀餐飲科時的近照。記者蔡維斌／翻攝
張文就讀餐飲科時的近照。記者蔡維斌／翻攝

