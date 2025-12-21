快訊

才踏進誠品「秒遇張文」！她驚閃避了一刀 香港夫婦離台前返現場悼念

張文畢業國中遭起底 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

明天北東濕冷！周三緊接更強東北季風「耶誕節低溫下探13度」

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子張文投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，近日陸續有民眾到誠品南西人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱。記者林伯東／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子張文投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，近日陸續有民眾到誠品南西人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱。記者林伯東／攝影

27歲通緝犯張文日前在台北犯下重大隨機殺人案後墜樓身亡，他是桃園楊梅人，過往就讀學校也被起底。他所就讀的公立國中今天說明，該名校友畢業迄今逾12年，已無輔導紀錄可查詢，並盼各界避免追溯、臆測或放大解讀其在學期間的學習或行為表現，以維護校園與社會的心理安全。

校方表示，張文在2010年入學，2013年畢業後離校，至今已逾12年，其畢業後之個人生涯發展與行為，已非學校所能介入或影響之範圍。且依據學生輔導法施行細則規定，學生輔導資料在離校後保存10年應銷毀，也因此張文在校的輔導資料已銷毀。

該校校長也說明，張文已經畢業多年，許多曾教過他的師長已經離校，也無從得知張文當年在校情況，對學校來說只能查詢到確實有學籍，但已無相關輔導資訊。並強調事件已進入司法調查程序，校方尊重司法權責分工，靜待相關單位依法釐清事實。

該校也從教育與輔導專業立場提出3點回應，個人行為的形成涉及多重且長期的因素，無法簡化歸因於單一階段或單一環境；回溯解讀其在學時期的表現，不僅缺乏因果關聯性，可能造成不當的標籤化與誤解；學校將持續致力於營造安全、關懷、接納的學習環境，對每一位學生，皆以陪伴、引導與預防為核心價值。

張文隨機殺人事件連日來引起社會高度關注，該校也期望各界避免追溯、臆測或放大解讀其在學期間的學習或行為表現；勿打擾校內師生正常教學與輔導工作，維護校園安定，同時給予事件當事人及其家屬基本的尊重、隱私與修復空間。

校方最後強調對於此事件所引發的社會關注深感遺憾，也理解社會對公共安全與教育責任的重視，期盼各界能以理性、同理與尊重的態度看待事件，讓司法回歸司法、教育回歸教育，共同守護校園與社會的心理安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

踏入誠品不到10秒遇上張文！她驚閃避了一刀 香港夫婦離台前返現場悼念

北捷無差別殺人不是孤狼式作案？教誨輔導人員分析原因曝

張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查

張文墜樓原因為何？ 法醫高大成：關係幕後是否有集團

相關新聞

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

27歲通緝犯張文日前在台北犯下重大隨機殺人案後墜樓身亡，他是桃園楊梅人，過往就讀學校也被起底。他所就讀的公立國中今天說明...

北車、北捷釀4死 台高檢成立「督導應變小組」 防模仿效應擴散

27歲通緝犯張文在北車及北捷丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，造成4死11傷，震驚全國社會，為防範模仿效應擴散，台灣高檢署成立...

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

張文日前犯下舉國震驚的台北捷運隨機殺人案，過程中英勇阻擋張文點燃汽油彈，因而遭殺害的余家昶是兆豐銀行大稻埕分行行員，主要...

踏入誠品不到10秒遇上張文！她驚閃避了一刀 香港夫婦離台前返現場悼念

台北連環砍人案震驚全台，27歲疑犯張文於市中心持刀隨機攻擊，釀成4死11傷。事發當時，一對香港夫婦正在誠品南西店附近，僅比張文早30秒入內，驚險避過死劫。

加強大型活動、交通運輸維安 警政署要求「報案快、到場快、處置快」

張文前天晚間在台北市犯隨機殺人案，內政部長劉世芳昨起連兩天赴警政署，由署長張榮興偕同，與各地警察局長召開視訊專案會議，希...

北市隨機殺人案檢討預防 警政署：強化反恐訓練避免危害擴大

張文前天在台北市犯隨機殺人案震驚社會，賴清德總統昨赴警政署聽取專案報告，要求強化快速打擊部隊功能，朝反恐警力部署與訓練制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。