張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

27歲通緝犯張文日前在台北犯下重大隨機殺人案後墜樓身亡，他是桃園楊梅人，過往就讀學校也被起底。他所就讀的公立國中今天說明，該名校友畢業迄今逾12年，已無輔導紀錄可查詢，並盼各界避免追溯、臆測或放大解讀其在學期間的學習或行為表現，以維護校園與社會的心理安全。

校方表示，張文在2010年入學，2013年畢業後離校，至今已逾12年，其畢業後之個人生涯發展與行為，已非學校所能介入或影響之範圍。且依據學生輔導法施行細則規定，學生輔導資料在離校後保存10年應銷毀，也因此張文在校的輔導資料已銷毀。

該校校長也說明，張文已經畢業多年，許多曾教過他的師長已經離校，也無從得知張文當年在校情況，對學校來說只能查詢到確實有學籍，但已無相關輔導資訊。並強調事件已進入司法調查程序，校方尊重司法權責分工，靜待相關單位依法釐清事實。

該校也從教育與輔導專業立場提出3點回應，個人行為的形成涉及多重且長期的因素，無法簡化歸因於單一階段或單一環境；回溯解讀其在學時期的表現，不僅缺乏因果關聯性，可能造成不當的標籤化與誤解；學校將持續致力於營造安全、關懷、接納的學習環境，對每一位學生，皆以陪伴、引導與預防為核心價值。

張文隨機殺人事件連日來引起社會高度關注，該校也期望各界避免追溯、臆測或放大解讀其在學期間的學習或行為表現；勿打擾校內師生正常教學與輔導工作，維護校園安定，同時給予事件當事人及其家屬基本的尊重、隱私與修復空間。

校方最後強調對於此事件所引發的社會關注深感遺憾，也理解社會對公共安全與教育責任的重視，期盼各界能以理性、同理與尊重的態度看待事件，讓司法回歸司法、教育回歸教育，共同守護校園與社會的心理安全。

