踏入誠品不到10秒遇上張文！她驚閃避了一刀 香港夫婦離台前返現場悼念

台北連環砍人案震驚全台，27歲疑犯張文於市中心持刀隨機攻擊，釀成4死11傷。事發當時，一對香港夫婦正在誠品南西店附近，僅比張文早30秒入內，驚險避過死劫。今日（21日），香港夫婦二人返回前到事發現場獻花默哀，盼台灣不再發生此類悲劇。太太更回憶稱，嫌犯就在身後揮刀，幸好及時閃避。

據台媒《東森新聞》報導，發生隨機殺人案後，南西誠品前的燈座周圍，潔白花束愈來愈多，有人專程來哀悼獻花，雙手合十悼念亡者，也有人路過低頭默哀。其中一對來自香港的夫婦抱著零食在現場默哀，他們表示，攻擊事件當時他們也在現場。

香港遊客：「我們早疑犯30秒，進到誠品裡面，幸好我們沒有事就避開，我們出來的時候，就看到這個大哥（死者）躺在地上，全都血，我們也不知道他躺在這邊。」

不僅目睹現場，香港遊客的太太還差點被張文給砍中，她說：「我們一進到裡面商場門口，不到10秒，後面就在很驚慌的叫，（嫌犯）他就對我揮了一下刀，然後背能夠避開，他就往商場上面去，所以我很清楚，看見這個刀很長。」

驚險逃過一劫，夫妻二人趕在搭機回香港前，重回現場哀悼亡者。香港遊客：「我們從香港來，今天就是最後一天，所以就過來祈禱，就是希望真的台灣沒有，其他這麼危險的情況再發生，因為都覺得很無辜。」

台北連環斬人案疑犯本名張文，為台灣人，27歲，因「妨害兵役」問題今年7月被桃園地檢署通緝。昨日，他先在台北車站M7、M8出口附近連續投擲煙霧彈，隨後又逃至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈，再闖入誠品南西店並持長刀隨機斬人，連環事件釀至少3死、11傷，張之後墮樓死亡。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

文章授權轉載自《香港01》