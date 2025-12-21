北車、北捷釀4死 台高檢成立「督導應變小組」 防模仿效應擴散

27歲通緝犯張文在北車及北捷丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，造成4死11傷，震驚全國社會，為防範模仿效應擴散，台灣高檢署成立「督導應變小組」，責成全國各地方檢察署即刻成立「防範恐怖攻擊應變小組」，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制。

督導應變小組由偵辦重大危害社會秩序案件的主任檢察官鄭鑫宏擔任召集人，檢察官陳怡舒怡擔任執行秘書，成員包括檢察官王正皓、王盛輝、馬中人，共計五人，負責統籌全國檢察機關相關案件督導、協調與通報事宜，確保各地檢署即時掌握情資、迅速應變。

高檢署並指示各地檢署，對於偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應即時啟動應變及強制作為，主動發布新聞稿或說明訊息，以正視聽、遏止恐嚇或模仿風氣的擴散。相關案件應同步即時通報臺高檢署，以強化橫向聯繫及偵辦效能。

高檢署強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，檢察機關將依法嚴查速辦、絕不寬貸。呼籲社會大眾保持理性，不散布、轉傳未經查證之訊息，共同守護社會安定與全民安全。