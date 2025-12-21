加強大型活動、交通運輸維安 警政署要求「報案快、到場快、處置快」

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
張文前天晚間在台北市犯隨機殺人案，內政部長劉世芳昨起連兩天赴警政署，由署長張榮興偕同，與各地警察局長召開視訊專案會議。圖／警政署提供
張文前天晚間在台北市犯隨機殺人案，內政部長劉世芳昨起連兩天赴警政署，由署長張榮興偕同，與各地警察局長召開視訊專案會議，希望加強大型活動及交通運輸系統安全維護，要求「報案快」、「到場快」、「處置快」。

為策進各警察機關於大眾運輸及人潮聚集處所警力運用，劉世芳、張榮興昨天及今天分別與6都警察局長及16縣市警察局長召開視訊專案會議，聽取各機關轄內近期大型活動及交通運輸系統警力配置情形，要求勤務部署時，應結合義警、義交、社區巡守隊等民力資源，以及各公共場域或活動主辦方所配置與聘僱保全人員，形成多層次的社會安全防護網絡，達到報案快、到場快、處置快的即時應處效能；另外，對於各轄區國中、小學校園安全，依狀況規劃安全維護勤務。

前天隨機殺人案發後，劉世芳、張榮興趕赴現場，指揮警力調度與現場處置作業，立即指示各警察機關對所轄航空、鐵路、公路、捷運等大眾交通運輸場站提高見警率及現場緊急應變處置等作為，並通報各警察機關後續於轄區大型活動及人潮聚集場（處）所加強維安戒備，提升各項勤務作為。

警政署表示，維護社會治安與保障民眾安全是警察機關責無旁貸的任務，警政署將持續以最高標準督屬執行各項勤務作為，呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映，共同守護安全。

