北市隨機殺人案檢討預防 警政署：強化反恐訓練避免危害擴大

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
警政署反恐訓練中心位於桃園市新屋區，警方會在此演練。本報資料照
張文前天在台北市犯隨機殺人案震驚社會，賴清德總統昨赴警政署聽取專案報告，要求強化快速打擊部隊功能，朝反恐警力部署與訓練制度建置方向精進。警政署今表示，現行已建構完整應變與警力調派機制，將強化反恐訓練，提升重大事件應變效能，避免危害擴大。

警政署表示，面對重大暴力或疑似恐怖攻擊事件，現行是依相關應變作業程序及計畫，遇案立即調派警力控管現場、緝捕犯嫌，並以救護傷患為優先；同時以案發機關為核心，啟動區域聯防快速打擊警力，發生重大事故則即時開設應變指揮所，統合各編組緊急防處。

對於快速打擊部隊部隊運作，警政署說明，現行由第一線巡邏警力擔任先期處置，如情勢升高，則由各地警察局霹靂小組等特殊任務警力支援，必要時再由保安警察第一總隊維安特勤大隊增援，形成由「線上警力」至「專責部隊」的分層、遞進式應變體系。

警政署指出，現階段精進重點在於強化反恐應變的教育訓練與實務演練，全面提升第一線員警對重大人為危安及類反恐事件的判斷與處置能力，以最短時間控制現場，避免危害擴大。

未來規劃方面，警政署表示，將持續針對人潮聚集處所及大眾運輸場站等重要區域辦理實警演練，並納入快速打擊部隊及隨機危害襲擊情境，強化跨單位協同作戰能力；運用專業訓練場域召訓各警察機關教官，研習反恐應變戰技，並透過常年訓練機制，逐級向下深化專業應處能量。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

