稱醫師天職！台大醫救援 蔣萬安開視訊助傷患親致謝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
目前還在醫院治療的黃姓傷者，先前在市長蔣萬安（左）探視時，拜託市長幫忙轉達對當日救援傷者的台大醫師顏瑞昇（中）、顏均蓉（右）父女檔表達感謝。圖／北市府提供
1219隨機攻擊事件造成4死11傷。目前還在醫院治療的黃姓傷者，先前在市長蔣萬安探視時，拜託市長幫忙轉達對當日救援傷者的台大醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔表達感謝，蔣今前往台大醫院，開啟4人視訊，黃姓傷患親自對兩位顏醫師表達感謝，並且也寫了一張小卡片表達感激。

台大醫師顏瑞昇謙虛表示，當天每一位急診醫師如果遇到類似狀況，都會跟他一樣幫忙緊急救人「做一樣的事情」，直呼這是「醫生的天職」，當下沒有想太多會不會有危險。

1219當天，黃女士原本要跟女兒相約，卻遭到歹徒張文砍傷，黃說，當天真的很謝謝顏醫師的救援，並且給她加強信心，才特別希望市長蔣萬安可以幫忙表揚一下，轉達感謝之意。她說，尤其當時現場還有人在CPR，她直覺這些人一定要更快被送到醫院，所以她跟另外兩三個人，因已經被包紮好沒有生命危險，可以先送其他人到醫院救治。

黃也提到，現在女兒其實不太敢搭捷運，儘管現在是安全的，不過還是有害怕，要給她一點時間調適一下。

顏瑞昇則提到，他當天原本是要跟女兒相約吃飯，現場發生不幸攻擊事件，當然緊急跳下來幫忙救人，不過當時警消的緊急救護處理得還不錯，緊急醫療網反應也很快，警察的維安交管也讓人很安心，還有熱心的民眾幫忙，當然不希望發生這樣的事，但衷心希望逝者安息，傷者可以早日康復出院，也希望大家對社會要有信心，社會還是溫暖的。

蔣萬安十分感謝顏醫師當下相當鎮定，並且協助指揮檢傷分級。到台大致謝之後，蔣萬安也再次前往各家醫院訪視1219事件的五位住院傷患，蔣萬安也向黃姓傷患表示，放心交給專業團隊的醫療照顧，有任何需要，包括心理諮商等，社會局也會給予全力協助。

目前還在醫院治療的黃姓傷者，先前在市長蔣萬安（右）探視時，拜託市長幫忙轉達對當日救援傷者的台大醫師顏瑞昇（中）、顏均蓉（左）父女檔表達感謝。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天再次到醫院訪視1219事件的黃姓傷患。圖／北市府提供
