北捷無差別殺人不是孤狼式作案？教誨輔導人員分析原因曝

北捷隨機殺人案釀4死11傷，很多民眾認為兇手張文是「孤狼式」作案，曾任法務部矯正署彰化少年輔育院簡聘講師林周昉認為，張文長期與親友疏離，沒穩定工作，卻有經濟能力添購煙霧彈等各式不便宜的器材，顯然背後有支持力量，值得深究。

林周昉兩度獲選法務部優良教誨人員、全國十大輔導工作楷模，擔任高雄監獄事件的監察院諮詢委員，綜合在矯正機關服務多年的經驗推測張文非孤狼，若背後沒足夠經濟支持、沒事前演練，很難買足各式攻擊用的器材及冷靜作案。

林周昉今指出，張文孤僻、冷靜、無情，長期斷絕與社會的連帶關係，犯案時可以把暴力傷害極端化，為自己找到傷害他人的合理藉口，都透露張文的「無規範」反社會人格，都會區人際關係較疏離，容易形成像張文這樣個性的人，不能斷定沒團體吸收這樣性格的人，長期給予經濟援助、強化合理犯罪信念，作為報復社會的工具。

林周昉表示，從錄影畫面看出張文作案過程流暢，應該曾「小試身手」，只是那些小案沒被偵破，後來警方包抄圍攻，張文往密閉空間跳跑有違這類型犯案者的反應和行為，國外類似案件的結局不是被警方制服，就是犯案者隨機傷害他人之後，選擇自絕於這個「不公平」的世界。

林周昉認為，張文的事非個人、家庭，而是整體社會出了問題，政府和有關機關團體應注意都會區這類高犯罪風險人口，多一點陪伴、傾聽和長期關懷，張文的事也應繼續追蹤以維護社會安寧。