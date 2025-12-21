張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查
張文隨機攻擊案，檢警持續追查犯罪動機，目前已從張文雲端資料中發現他計畫犯案，包含時間、路線、聲東擊西等策略都在計畫內，警方正從他燒毀的筆電中扣回硬碟嘗試還原內容，追查動機，但他無業卻能租住生活，並購買作案工具等，相關金流也仍待釐清。
警方調查，張文在前往北車丟擲汽油彈、煙霧彈前，曾在中正區公園路上的租屋處嘗試燒毀個人筆電，該筆電螢幕及主機板雖被燒毀，但硬碟運轉正常，只是該硬碟有加密保護，畢竟曾經受熱，確切能不能還原還不確定，但可能會是掌握張文作案動機的關鍵線索，目前台北市刑警大隊及刑事局持續嘗試中。
另方面，張文被軍方汰除後，擔任過一年保全，2024年6月後就不曾有其他薪資申報紀錄，若僅靠母親偶爾微量支助，何以支撐租房、購物等開銷？對此警方已發函請求金融機構協助，著手調查張文金流紀錄。
警方指出，張文從2024年起預謀犯案，2024年4月起密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等物，2025年1月假借生存遊戲名義上有購入24顆煙霧彈，11月起陸續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等易燃物，明顯預謀犯案，動機待查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言