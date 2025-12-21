張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查

張文隨機攻擊案，檢警持續追查犯罪動機，目前已從張文雲端資料中發現他計畫犯案，包含時間、路線、聲東擊西等策略都在計畫內，警方正從他燒毀的筆電中扣回硬碟嘗試還原內容，追查動機，但他無業卻能租住生活，並購買作案工具等，相關金流也仍待釐清。

警方調查，張文在前往北車丟擲汽油彈、煙霧彈前，曾在中正區公園路上的租屋處嘗試燒毀個人筆電，該筆電螢幕及主機板雖被燒毀，但硬碟運轉正常，只是該硬碟有加密保護，畢竟曾經受熱，確切能不能還原還不確定，但可能會是掌握張文作案動機的關鍵線索，目前台北市刑警大隊及刑事局持續嘗試中。

另方面，張文被軍方汰除後，擔任過一年保全，2024年6月後就不曾有其他薪資申報紀錄，若僅靠母親偶爾微量支助，何以支撐租房、購物等開銷？對此警方已發函請求金融機構協助，著手調查張文金流紀錄。