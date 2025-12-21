快訊

北捷攻擊案釀4死11傷 加護病房傷者最新狀況曝光

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，「這起攻擊傷人事件是一起很不幸的社會事件」，目前住院傷者大致上主要是撕裂傷，也就是「刀傷的撕裂傷」，現在都已恢復的很好。本報資料照片
台北捷運M8出入口及台北捷運中山站外於上周五發生攻擊傷人事件，造成4死11傷。外界質疑，事件發生與社安網未及時防止有關。衛福部長石崇良說，「這起攻擊傷人事件是一起很不幸的社會事件」，目前整個社會都在哀傷的氣氛中，由於行凶者過去沒有任何蛛絲馬跡，也非社安網強調的脆弱家庭、藥癮者等，無法提早警示跟介入，目前還需時間釐清背後可能的風險因子，再進行檢討。

石崇良今參與中華民國公立醫院協會與台北榮總今共同舉辦「醫療韌性守護健康台灣」的研討會，並於會後受訪。他表示，社安網自民國107年開始推動，至今約有7年時間，目前在專業人力部分已有明顯四倍提升，且各地心理衛生中心陸續建立，於整個社會安定力量、促進心理健康都扮演了很重要的角色。

這個不幸事件背後的真正原因，目前還需要釐清。石崇良說，衛福部將藉由這個不幸事件的警示，再重新檢視社安網部分，還有哪些是可以做得更好的地方。可是，目前不需要在這麼短的時間內就妄自臆測，反而讓這個政策在調整上可能做錯、做不準。目前社安網執行期間，包括社工等基層各專業人力都盡了最大的力量。

石崇良指出，這次發生的攻擊傷人事件，行凶者過去沒有任何蛛絲馬跡，也非社安網強調的脆弱家庭、藥癮者，無法提早的警示、介入；還需一點時間釐清此個案背後可能風險因子，再來檢討。

目前遭攻擊傷者住院情形，石崇良說，目前還有五位傷者在醫院救治，包括二人在加護病房、三人在一般病房，其中在加護病房的二人，病情已明顯進步，並都已經脫離危險，而住院的病人大致上主要是撕裂傷，也就是「刀傷的撕裂傷」，現在都已恢復得很好。

石崇良說，衛福部後續專注的是心理危機，因擔心隨後可能有創傷症候群，現在都以安心社工，還有心理衛生的介入，讓受害者不留下不好的後遺症。

另，關於有傷者為感染愛滋病毒（HIV），石崇良說，衛福部昨公布1922疫情通報及諮詢專線，目前確實收到民眾詢問，但多數都是「不瞭解這樣會不會造成感染」而加以詢問；所以，目前為止都還沒有接到，需預防性投藥的個案。

在心理防護部分，石崇良說，衛福部今年至明年都有心理諮商的計畫，年齡上也從青少年往後延伸到成人，此專案計畫會持續擴大，若有需要的人一年有三次心理諮商，透過合約的醫療機構採預約接洽，目前提醒民眾安、靜、能、繫、望五字訣，希望透過社會家庭的共同支援力量。

石崇良表示，這裡特別有「繫」跟「望」，其中繫的意思是連結，就是與好朋友、家人支援，這是危機發生的時候，非常重要的一個力量，旺是希望整個社會是有希望的。石崇良呼籲，媒體報導這類事件時，一定要帶向正面，不要讓整個社會落入低離的氣氛中，因為這對於部分心理韌性比較差的民眾來講，這是另外一個危機的事件。

