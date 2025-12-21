遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

北捷無預警殺人案引發國人關注，手搖飲業者UG帶有品牌名稱包裝的花束、手搖飲在事發現場擺放，網友砲轟這樣的品牌行銷令人作嘔，UG手搖茶負責人、聯發國際董事長鄭凱隆今天下午舉行記者會，並對此表達歉意。

鄭凱隆發表聲明指出，這次事件發生後，他看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。他的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，他深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。

鄭凱隆說，透過這次事件，他清楚學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為他的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，他願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此他再次感到非常抱歉。

鄭凱隆說，他想再次強調，今天的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音都聽到了，所有的批評與質疑他都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。