快訊

遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

許甫、吳怡萱等6名民眾黨一級主管本周將請辭 備戰2026年議員選舉

警備不足？隨機攻擊案掀檢討聲浪 警所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
UG手搖茶負責人、聯發國際董事長鄭凱隆（左）今天開記者會表達歉意。圖／聯發國際提供
UG手搖茶負責人、聯發國際董事長鄭凱隆（左）今天開記者會表達歉意。圖／聯發國際提供

北捷無預警殺人案引發國人關注，手搖飲業者UG帶有品牌名稱包裝的花束、手搖飲在事發現場擺放，網友砲轟這樣的品牌行銷令人作嘔，UG手搖茶負責人、聯發國際董事長鄭凱隆今天下午舉行記者會，並對此表達歉意。

鄭凱隆發表聲明指出，這次事件發生後，他看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。他的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，他深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。

鄭凱隆說，透過這次事件，他清楚學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為他的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，他願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此他再次感到非常抱歉。

鄭凱隆說，他想再次強調，今天的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音都聽到了，所有的批評與質疑他都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

回想北捷隨機砍人案6年前「與惡」 温昇豪現身中山站痛心發聲！

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

北捷隨機殺人 民眾憶當下：一切來得太突然

獻花悼念北捷死者還擺自家手搖飲？品牌董座遭炎上 網怒抵制急鎖IG

相關新聞

北捷攻擊案釀4死11傷 加護病房傷者最新狀況曝光

台北捷運M8出入口及台北捷運中山站外於上周五發生攻擊傷人事件，造成4死11傷。外界質疑，事件發生與社安網未及時防止有關。...

隨機攻擊案掀檢討聲浪 警所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

男子張文在台北市中山區多處縱火後返回租處放火，在北車、北捷中山站丟煙霧彈並持刀隨機攻擊，釀4死11傷，其中多案集中發生中...

遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

北捷無預警殺人案引發國人關注，手搖飲業者UG帶有品牌名稱包裝的花束、手搖飲在事發現場擺放，網友砲轟這樣的品牌行銷令人作嘔...

網路貼文揚言「無差別攻擊」引恐慌 刑事局：專案查辦已逮3人

台北市日前發生隨機攻擊事件釀4死11傷，事後網路上陸續出現多則恐嚇貼文，揚言對公眾「無差別攻擊」，引發民眾焦慮，刑事警察...

防北車隨機傷人事件再發生 高檢署責任各地檢署成立防恐應變小組

近日台北車站及中山商圈發生重大治安事件，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，台灣高等檢察署已成立「督...

張文墜樓原因為何？ 法醫高大成：關係幕後是否有集團

男子張文縱火後在北車、北捷中山站丟煙霧彈，持刀隨機攻擊後墜樓，釀4死11傷。他從6樓頂墜落，是自殺還是逃逸時不慎墜落導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。