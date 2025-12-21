快訊

遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

許甫、吳怡萱等6名民眾黨一級主管本周將請辭 備戰2026年議員選舉

警備不足？隨機攻擊案掀檢討聲浪 警所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

網路貼文揚言「無差別攻擊」引恐慌 刑事局：專案查辦已逮3人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
刑事警察局。記者李奕昕／攝影
刑事警察局。記者李奕昕／攝影

台北市日前發生隨機攻擊事件釀4死11傷，事後網路上陸續出現多則恐嚇貼文，揚言對公眾「無差別攻擊」，引發民眾焦慮，刑事警察局今統合各警察機關發動全國專案，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動攻擊不特定人等訊息，即刻追查究辦。

刑事局指出，全國截至今日中午已有20則揚言對公眾「無差別攻擊」的貼文，警方已偵破3案查獲3人依法送辦。

包含Threads貼文「原計劃是板南站內…」，新北市警方已在台中清水查獲張姓男子；Threads貼文「真的有人做了我想做的事」，台中市警方已在桃園市中壢區查獲唐姓男子；IG留言「中山砍人不揪」，新北市警方已在新北市三重區查獲彭姓男子。3案涉恐嚇公眾維安罪嫌，皆依法送辦。

警方呼籲，面對可疑貼文或留言，不要轉傳、不要附和、不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應；如發現疑似恐嚇或危害公共安全的訊息，應立即保留截圖、連結、帳號資訊與時間點等資料，並盡速通報警方（撥打110或就近至警察機關），共同守護公共安全與社會安寧。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

「宜路平」專案奏效 縣府道路養護勇奪「金路獎」九連霸全國第一

無差別攻擊言論流竄網路 刑事局：依法究責絕不寬貸

衛福部證實隨機殺人案傷者「染愛滋」 疾管署成立專案「暴露後預防」

刑事局破台中大里毒咖啡包製造所 3人落網、主嫌遭訴

相關新聞

北捷攻擊案釀4死11傷 加護病房傷者最新狀況曝光

台北捷運M8出入口及台北捷運中山站外於上周五發生攻擊傷人事件，造成4死11傷。外界質疑，事件發生與社安網未及時防止有關。...

隨機攻擊案掀檢討聲浪 警所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

男子張文在台北市中山區多處縱火後返回租處放火，在北車、北捷中山站丟煙霧彈並持刀隨機攻擊，釀4死11傷，其中多案集中發生中...

遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

北捷無預警殺人案引發國人關注，手搖飲業者UG帶有品牌名稱包裝的花束、手搖飲在事發現場擺放，網友砲轟這樣的品牌行銷令人作嘔...

網路貼文揚言「無差別攻擊」引恐慌 刑事局：專案查辦已逮3人

台北市日前發生隨機攻擊事件釀4死11傷，事後網路上陸續出現多則恐嚇貼文，揚言對公眾「無差別攻擊」，引發民眾焦慮，刑事警察...

防北車隨機傷人事件再發生 高檢署責任各地檢署成立防恐應變小組

近日台北車站及中山商圈發生重大治安事件，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，台灣高等檢察署已成立「督...

張文墜樓原因為何？ 法醫高大成：關係幕後是否有集團

男子張文縱火後在北車、北捷中山站丟煙霧彈，持刀隨機攻擊後墜樓，釀4死11傷。他從6樓頂墜落，是自殺還是逃逸時不慎墜落導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。