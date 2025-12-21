網路貼文揚言「無差別攻擊」引恐慌 刑事局：專案查辦已逮3人

台北市日前發生隨機攻擊事件釀4死11傷，事後網路上陸續出現多則恐嚇貼文，揚言對公眾「無差別攻擊」，引發民眾焦慮，刑事警察局今統合各警察機關發動全國專案，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動攻擊不特定人等訊息，即刻追查究辦。

刑事局指出，全國截至今日中午已有20則揚言對公眾「無差別攻擊」的貼文，警方已偵破3案查獲3人依法送辦。

包含Threads貼文「原計劃是板南站內…」，新北市警方已在台中清水查獲張姓男子；Threads貼文「真的有人做了我想做的事」，台中市警方已在桃園市中壢區查獲唐姓男子；IG留言「中山砍人不揪」，新北市警方已在新北市三重區查獲彭姓男子。3案涉恐嚇公眾維安罪嫌，皆依法送辦。

警方呼籲，面對可疑貼文或留言，不要轉傳、不要附和、不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應；如發現疑似恐嚇或危害公共安全的訊息，應立即保留截圖、連結、帳號資訊與時間點等資料，並盡速通報警方（撥打110或就近至警察機關），共同守護公共安全與社會安寧。