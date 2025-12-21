張文墜樓原因為何？ 法醫高大成：關係幕後是否有集團

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
知名法醫高大成綜合案情認為，張文的雲端資料既然已被查出寫有犯案計畫，且兩年沒工作如何生活以及又能買全身裝備和高檔刀具，處處顯得可疑。記者黃寅／攝影
男子張文縱火後在北車、北捷中山站丟煙霧彈，持刀隨機攻擊後墜樓，釀4死11傷。他從6樓頂墜落，是自殺還是逃逸時不慎墜落導致，外界討論頗多，檢警預計23日下午2時解剖查明。知名法醫高大成綜合案情認為，張文的雲端資料既然已被查出寫有犯案計畫，且兩年沒工作如何生活以及又能買全身裝備和高檔刀具，處處顯得可疑，並有可能因有第2支手機在犯案前已丟棄，或是有其他連絡方式，才會沒被發現，而脫了裝備再跳樓，也顯示意圖逃跑的可能性較大，這些透過驗屍，可以查明他墜樓的意圖。

高大成說，張文墜樓前先脫去了身上的裝備，這和直接想尋死不同，很可能他是為了減輕身上的重量，好方便跳落至原本樓下的紙箱上。因為，若想尋短，直接跳即可，不必先費周章的脫去裝備。

另則是，張文的雲端資料被查獲犯案計畫，即顯得並不尋常，而且他兩年未與家裡聯絡，這其間僅母親給過他金額不多的些許金錢，但他卻能在外租住生活，還購買全身裝備、高檔刀具等，金錢從何而來？至於手機裡沒有查到什麼，應該不是沒有，而是他有兩支手機，另1支已被丟棄，或是還有其他連絡方式。

高大成說，如果是像鄭捷殺人是出於個人原因，那就單純，但若有人可以給予金援，那就顯示張文背後可能還有集團，那就十分不單純，並可能再發生類似案件。

他說，因此，是墜樓還是逃跑時不慎墜落，在驗屍時可以判別的出來。例如若是跳樓，以6樓高而言，會距離大樓約2至2.5公尺，但若是滑落，就可能是不慎墜樓，因為是攀爬中，墜下的距離會較短，距離也離大樓較近。這還牽涉受傷的部位與傷勢如何。還有，就是有沒有吸毒、酒精和毒藥物等情形，但這些都仍待由負責法醫進一步查明。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

