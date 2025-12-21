隨機攻擊案掀檢討聲浪 警所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

男子張文在台北市中山區多處縱火後返回租處放火，在北車、北捷中山站丟煙霧彈並持刀隨機攻擊，釀4死11傷，其中多案集中發生中山分局中山一派出所轄內，針對外界事後檢討警方辦案過程，警所長李欣鴻今午2時許出面說明，強調不是警方沒盡力，而是盡力了仍無法阻止傷亡，「不是只有殉職才值得被尊敬」，過程中多次情緒激動，忍不住哽咽。

李欣鴻說，首先要向罹難者表達哀悼，也希望傷者盡速康復、社會快快恢復平靜。這樣艱難的時刻，這兩天，同仁情緒都很低落沉重，「不是因為我們沒盡力，是因為盡力了還是無法阻止傷亡」，他們不像網路上大批鍵盤高手這麼厲害，只是天天衝到現場，經歷無數「不知下秒會面臨什麼狀況」的台灣警察。

太多殉職學長，一時之間成為國人口中的英雄，新聞媒體接連報導一個禮拜，然後呢？然後就被遺忘了，就只剩一輩子要承受傷痛的家屬和同仁。「我忍不住想，如果當下去處理案子的同仁受傷了，甚至殉職了，是不是現在輿論風向會刷一片『警察好英勇』？」

身為警察，如果只能在民眾生命跟自己生命中選一樣，每位警察都會選擇犧牲自己保護大家；員警們都像北車勇敢的余先生一樣奮不顧身去阻止，但很遺憾余先生遭遇不幸。

這幾天，有民眾說員警在頂樓畏畏縮縮，那是現在事後大家知道犯嫌墜樓身亡，如果犯嫌是躲在門後伏擊，是不是又有民眾會質疑「為何不等支援警力到場？」

有民眾質疑為何有警察沒配槍、沒穿防彈背心，答案很簡單，因為那些同仁其實已經下班了，有些同仁則是因當下擔服的勤務不用配槍，接到通報仍立刻衝到現場。

他不知道「某些」熱心民眾從事什麼工作，只知道就算下班了，就算要面對持刀砍人的犯嫌，中山一派出所的同仁完全沒有猶豫，只想趕到現場保護民眾。「還記得鐵路警察李承翰學長嗎？」不是只有殉職才值得被尊敬，該被記得的是警察不顧自己安全、只想趕到現場保護民眾的勇氣，其實警察就是這樣，第一時間想的都不會是自己。

李欣鴻表示，這不是他個人、也不是所有警察同仁第一次面對持刀事件，但他確定，警方每次都是用一樣的勇氣和信念去保護大家，拜託各界給警察一點鼓勵，就算只是一句話也是很大的支持。

