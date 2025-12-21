北車事件再敲警鐘 謝立功：安全需全民情境警覺

民眾黨前秘書長謝立功在臉書發文，針對台北車站與捷運系統發生的攻擊事件表示震撼，並指事件再度喚起社會對公共安全的焦慮，特別是在年底跨年活動密集、人潮高度聚集的時刻，「此刻我們既不能恐慌，也不能掉以輕心」。

謝立功指出，在人多、彼此陌生的公共空間，安全不能只仰賴警力，民眾也需要具備基本的「情境警覺」。他提醒，抬頭多看一眼，往往就是保護自己的第一步。於大型活動或交通節點時，可留意周遭是否出現與情境不相符的行為，例如情緒明顯不穩、神情緊繃、無目的來回走動，或刻意擠進人群；同時也要注意隨身物品是否異常，包括不合時宜、刻意遮掩的大型包袋，或手中物品與活動需求明顯不符等情形。

他強調，若心中出現「怪怪的」直覺，無須確認、也不必與對方對質，應優先拉開距離，移動到人較疏散、出口清楚的地方，必要時通報現場人員或警方，「這不是多管閒事，而是成熟的公共安全意識」。他也提醒，身處人潮聚集處，應避免長時間低頭滑手機或配戴耳機，讓自己與外界完全隔絕，「多一分觀察，不是恐慌，而是對自己負責」。

不過，謝立功也直言，若社會每次面對事件，只停留在譴責暴力、要求加重刑責或強化取締，往往只是處理了「事件本身」，卻忽略更深層的結構問題。他指出，大型交通節點本質上是高度匿名、去關係化的空間，許多被社會安全網漏接的人，例如精神健康支持不足者、社會支持系統斷裂者，往往只能在公共空間被「看見」，卻從未真正被「接住」。

謝立功也表示，若僅將悲劇簡化為個人行為，而未檢視制度早已出現的裂縫，事件終究只會重複發生。「今天，我們悼念受害者、安撫恐懼；明天，更該用制度回應城市長期被忽略的風險。」他強調，這才是公共安全與政治存在的真正意義。