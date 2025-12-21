影／實在不甘心...從縱火案追到誠品南西店 警嘆：緊追在後仍晚一步

男子張文前天在台北市多處縱火後，在台北車站、北捷中山站丟煙霧彈，持尖刀隨機攻擊後墜樓身亡，釀4死11傷，作案動機至今未明；回顧全案，有員警說，從縱火案開始追查，已盡全速鎖定犯嫌身分，緊追在後仍晚了一步，實在不甘心。

警方調查，張文12月19日下午3時許接連在中山區林森北路、長安東路等3處點燃汽油桶縱火，下午4時許又於中正區租屋處縱火，下午5時許在台北車站M8、M7出口沿線丟擲煙霧彈，引燃汽油彈，又佯裝一般民眾疏散，步行前往北捷中山站旁的千慧旅館補給裝備，下午6時許在中山站外丟擲煙霧彈，再持尖刀隨機攻擊，在誠品南西店頂樓墜落後送醫不治。

員警說，起初3起縱火案，張文騎乘機車移動，看不出他和縱火地點事前有何關聯，但幾乎是停車場、巷弄等人煙較少處，且一路往東南方走，那裡鄰近新生北路、市民大道，周遭至少有6處Youbike站點，張文犯後在長安東路一段77巷附近棄車，改乘Youbike逃往中正區。

這3起縱火案皆發生在中山分局中山一派出所轄內，接連發生3起縱火案，警方旋即發覺不對勁，其實很快就鎖定張文身分，只是資料顯示他老家在桃園，沒想到他犯後躲回中正區公園路租屋處。

直到北車滋擾事件發生，中山分局舊有警官懷疑與連續縱火案有關，「一下汽油桶和一下汽油彈，手法相似、地點相近、時間密集」，只是苦於張文頻繁換裝及更換交通工具，諸多斷點使警方短時間內無法確定是同一人犯案。

員警分析，若張文始終騎乘機車移動，運用監視器及車牌辨識系統，其實有機會即時掌握其動向，但他縱火後改乘Youbike且變裝，明顯有意設置斷點規避查緝，這也是專案小組追查張文時遭遇的巨大難點。

北車事件發生後，鄰近的中山、中正一、大同分局等，警方持續比對犯嫌身分及行蹤，但現場人流龐大，煙霧四起，通道出口眾多，民眾四散躲避，第一時間不易確認身分特徵，「尤其是後來看到張文佯裝一般民眾掩面離場，真的有夠氣，他實在太狡猾」，更令人始料未及的是，當外界大亂，張文竟還冷靜躲回旅館補給。

當天傍晚6時37分，張文在北捷中山站外丟擲煙霧彈，民眾看見煙霧還沒反應，直到他持刀傷人，群眾才驚叫四散。再次接獲勤務指揮中心通報，專案小組幾乎已經確定又是張文，鄰近3個分局的警力趕赴現場。

一名員警說，到場時看見一張張恐慌的表情，一名男子倒在路邊流血，就心想「該死，慢了一步」，但首要任務還是先制伏歹徒；他仔細查看傷者，明顯是受刀傷，立刻提醒同仁「注意對方有刀，有警棍都拔出來！」，挺進誠品南西店，迎面奔逃而來的民眾，有的說歹徒往上走、有的說往下，事態未明的情況下，有保全靠近大喊「後門有人掉下來」，前往查看發現張文已墜樓。

上樓逐層清查的員警中，有隸屬於大同分局的，有在附近執交整勤務的交警，還有多名轄區中山一派出所的員警，部分網友質疑「圍捕警力多怕用槍？」其實事出突然、狀況緊急，參與圍捕的員警，有許多人剛準備交接下班，聽到通報就馬上趕赴現場支援的，也有正在執家戶訪查勤務的，根本不能領槍，也來不及領槍。

針對最後形成4死11傷、凶嫌死亡等局面，員警說，從縱火案開始就追在張文後面，好不容易鎖定身分後，明明距離那麼近，卻來不及掌握他的動向，後來開始有民眾受傷，其實內心也覺得挫折、遺憾，尤其是最後只差不到3分鐘就能接觸到他，想起來實在不甘心。

