聽新聞
0:00 / 0:00
防北車隨機傷人事件再發生 高檢署責任各地檢署成立防恐應變小組
近日台北車站及中山商圈發生重大治安事件，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，台灣高等檢察署已成立「督導應變小組」並責成全國各地方檢察署，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。各小組將結合檢、警、調等司法警察及相關主管機關力量，加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，務求即時發現、即時處置。
高檢署要求所屬各地方檢察署依法從嚴、從速偵辦相關案件，並應持續落實防範作為，確保司法體系在公共安全維護上發揮即時且有效之功能。同時，也呼籲民眾保持理性與冷靜，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護社會安定。
高檢署將持續關注治安情勢發展，並視實際需要滾動式檢討相關作為，與各界攜手，守護人民生命安全與社會秩序。
