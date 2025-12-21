快訊

遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

許甫、吳怡萱等6名民眾黨一級主管本周將請辭 備戰2026年議員選舉

警備不足？隨機攻擊案掀檢討聲浪 警所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

聽新聞
0:00 / 0:00

防北車隨機傷人事件再發生 高檢署責任各地檢署成立防恐應變小組

聯合報／ 記者蕭白雪/台北即時報導
近日台北車站及中山商圈發生重大治安事件，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，台灣高等檢察署已成立「督導應變小組」並責成全國各地方檢察署，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。圖為犯嫌張文在北車放煙霧彈。記者邱書昱／翻攝
近日台北車站及中山商圈發生重大治安事件，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，台灣高等檢察署已成立「督導應變小組」並責成全國各地方檢察署，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。圖為犯嫌張文在北車放煙霧彈。記者邱書昱／翻攝

近日台北車站及中山商圈發生重大治安事件，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，台灣高等檢察署已成立「督導應變小組」並責成全國各地方檢察署，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。各小組將結合檢、警、調等司法警察及相關主管機關力量，加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，務求即時發現、即時處置。

高檢署要求所屬各地方檢察署依法從嚴、從速偵辦相關案件，並應持續落實防範作為，確保司法體系在公共安全維護上發揮即時且有效之功能。同時，也呼籲民眾保持理性與冷靜，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護社會安定。

高檢署將持續關注治安情勢發展，並視實際需要滾動式檢討相關作為，與各界攜手，守護人民生命安全與社會秩序。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

北車隨機殺人…市府啟動關懷中山設置安心小站 專業心理師免費諮商

北市隨機殺人事件發酵 有人憂心跨年…搭捷運不敢滑手機

好友發文悼念北車壯烈犧牲余家昶 盼入忠烈祠

獨／張文在北車狂丟煙霧彈還殺人 警納悶：報警時沒人說有危險、有人持刀

相關新聞

北捷攻擊案釀4死11傷 加護病房傷者最新狀況曝光

台北捷運M8出入口及台北捷運中山站外於上周五發生攻擊傷人事件，造成4死11傷。外界質疑，事件發生與社安網未及時防止有關。...

隨機攻擊案掀檢討聲浪 警所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

男子張文在台北市中山區多處縱火後返回租處放火，在北車、北捷中山站丟煙霧彈並持刀隨機攻擊，釀4死11傷，其中多案集中發生中...

遭質疑藉北捷殺人趁機行銷 UG老闆道歉：願意完全承擔責任

北捷無預警殺人案引發國人關注，手搖飲業者UG帶有品牌名稱包裝的花束、手搖飲在事發現場擺放，網友砲轟這樣的品牌行銷令人作嘔...

網路貼文揚言「無差別攻擊」引恐慌 刑事局：專案查辦已逮3人

台北市日前發生隨機攻擊事件釀4死11傷，事後網路上陸續出現多則恐嚇貼文，揚言對公眾「無差別攻擊」，引發民眾焦慮，刑事警察...

防北車隨機傷人事件再發生 高檢署責任各地檢署成立防恐應變小組

近日台北車站及中山商圈發生重大治安事件，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，台灣高等檢察署已成立「督...

張文墜樓原因為何？ 法醫高大成：關係幕後是否有集團

男子張文縱火後在北車、北捷中山站丟煙霧彈，持刀隨機攻擊後墜樓，釀4死11傷。他從6樓頂墜落，是自殺還是逃逸時不慎墜落導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。