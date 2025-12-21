台北市捷運嫌犯張文虎尾科大畢業 他在校期間表現校方這麼說

針對台北市捷運發生的重大砍殺社會事件，嫌犯張文是雲林科技大學畢業，校方對於媒體追問，今天說明指張文係為109學年度資訊工程系畢業，在校期間表現和課業都很正常，並無任何不良紀錄。

虎尾科大對於媒體追問，今天說明指出，經查張文確為該校109學年度畢業的校友，校方學務與教務單位深入查實，張文在校修業期間；學業和操行成績皆為正常，學習與品行方面並沒有落後與偏差情況出現。

該校輔導單位資料中顯示，張文未曾有相關異常輔導紀錄，在校就讀期間，不論學業、品行、心理等面向皆表現正常。畢業後未曾與母校師生互動或聯繫，也未於畢業後再參與校內相關活動。

校方指出，對於本次事件發生，校方也深感傷痛與遺憾，對受害者及其家屬致上深切的關懷與安慰。截至目前為止，相關司法單位尚未與校方聯繫，後續如有任何檢調機關進行調查，所有一切對外說明，將依檢調機關說明為主，針對本案，本校將不再發表任何言論，特此說明。