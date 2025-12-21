北市隨機攻擊引恐慌 網友憶多次看見「防毒面具男」

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
北捷台北車站、中山站周邊19日晚接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成4名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治。圖為犯嫌張文在北車放煙霧彈。記者邱書昱／翻攝
北捷台北車站、中山站周邊19日晚接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成4名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治。圖為犯嫌張文在北車放煙霧彈。記者邱書昱／翻攝

北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷，引發社會恐慌，作案人防毒面具裝扮引發關注。有多名網友在社交平台Threads分享，過去曾在捷運站或車廂內，看過戴著「防毒面具」、裝扮特殊的乘客，對比這次犯案的張男也裝備同樣裝束，事後回想不寒而慄。不過也有網友說，確實人在疫情過後仍會戴防毒面具通勤，不須過度聯想與恐慌。

網友指稱表示，11月初曾在捷運中山站，看過一名戴著防毒面具的男子搭乘紅線，「如果當時我看到的人正是此次事件行為人的話，有沒有可能，他早就持續以同樣裝束在測試大眾的接受程度、默默觀察民眾反應。」

另有網友說，「防毒面具真的是顆擦邊球」，台灣社會包容度高，只要沒有明顯妨礙他人，多數人會選擇忽略，「算了，他開心就好」，但也感嘆「我們的社會基本上還是希望做到互相信任，偏偏就有人要破壞這樣的信任。」

也有網友轉述家人經驗，表示母親每天在新北搭捷運通勤，近期曾提到「最近捷運上看到很多這種帶著頭盔的在玩武裝遊戲」。

不過網友也說，因中山站一帶常見Cosplay活動，第一眼容易誤認為軍事迷或角色扮演者，「如我在現場第一眼會以為是軍事迷的cosplay」，也直言「台灣安逸太久，人都沒警覺心了。」

另有網友回憶，10月底中午時段，在北車捷運站曾看過一名戴著防毒面具、一身黑、身穿防彈背心，手上還拖著置物推車的男子，甚至曾與對方擦肩而過，他表示，「當下我如果有報警今天的結局是否會不同。」

不過，也有網友提醒不需過度聯想，指出忠孝新生站自疫情期間起，就有人長期配戴防毒面具通勤，「解封了也戴，只要上班時間有碰到就會看到」，與本次事件不同的是僅遮住口鼻、未遮眼睛。另有網友分享，疫情期間曾以防毒面具取代口罩出門，「身邊也有好幾個朋友這麼做」。

對民眾穿戴防毒面具或戰術裝備，新北捷運公司表示，公司尊重旅客穿著多元性，為確保車廂安全及避免造成他人恐慌，若旅客裝扮如全罩式面具、防毒面具或特殊裝備完全遮蔽臉部或有引發不安之虞，站務人員將依規上前確認意圖，請旅客配合暫時取下面具以利辨識身分及檢視物品，若無法配合查驗或說明用途，將依旅客運送章則婉拒運送，以保障全體旅客權益。

新北捷運公司說，若旅客發現周遭有行為異常或令人疑慮情況，可逕行透過對講機、智慧客服或通知站務人員、保全，旅客無須過度擔憂或驚慌。

新北捷運公司說，已全面提升營運路線含環狀線、淡海及安坑輕軌巡邏規格，並強化與捷運警察隊的橫向聯繫。針對長距離移動或攜帶大型行李旅客將予以關注；若經查獲攜帶違禁品如煙霧彈、刀械，將嚴格依「大眾捷運法」及相關法令究辦，落實安全防護網。

