防隨機攻擊...他建議大眾運輸場站設防砍傘、叉護杖

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件釀4死11傷。爭取北市港湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安說，畢竟警力有限，他建議政府應思考，不只在捷運，包括其他大眾運輸都設置緊急防護器具，如防砍傘、叉護杖等無殺傷能力，但能限制傷害範圍器具。

陳冠安認為，這些緊急防護器具都可考慮比照公車的破窗擊破器，放置在每一個車廂，提升民眾的自保能力，以降低危害結果。

目前台北捷運警察人數約220人，雙北捷運維安勤務多達117站、總里程高達131公里。陳冠安說，當捷運發生治安事故，雖捷運警察都以最快速方式抵達現場，也符合10分內的SOP目標值，但從113年1至8月的案件受理統計來看，員警接受派遣至到達現場的時間，平均為9分40秒。對殺意果決的隨機殺人犯來說，9分40秒，已然可以造成無數家庭的慘痛。

他說，當然提高警力、增加巡邏，或是運用科技手段，比如細胞簡訊，都能強化緊急事態的應對。但以過去幾次隨機殺人事件的經過來看，危害第一時間，要減少傷亡擴大，如何提高民眾自保能力，就十足關鍵。比如鄭捷事件裡，民眾運用雨傘組成防禦圈，就有效限制其殺傷範圍和效果。當然，遇到隨機殺人犯，盡速逃跑、遠離，應當是一般民眾首選。

但如果被困在封閉空間、警力難以第一時間支援的話，他個人建議，政府應當思考，不只在捷運，包括其他大眾運輸工具，都設置緊急防護器具。比如防砍傘、叉護杖等無殺傷能力但能限制傷害範圍的器具，都可考慮比照公車的破窗擊破器，放置在每一個車廂，提升民眾的自保能力，以降低危害結果。

陳冠安說，包括日本等有發生過隨機殺人事件或恐怖攻擊的國家，站務人員即配置叉護杖，已備不時之需。

除了提高警力外，如何強化民眾的防範意識和自保能力，雙管齊下，才是未來減少這種防不勝防隨機殺人事件傷害結果的關鍵。感謝所有警消醫護人員的辛勞，盼憾事不要再發生，願台灣平安。