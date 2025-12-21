聽新聞
57歲余男「肉身攔阻張文」遇害處 民眾獻花留言致敬
台北車站與中山商圈19日發生隨機傷人事件，見義勇為的57歲余男，當天歲肉身攔阻張文，遇害處捷運台北車站M7出口附近，今天持續仍有民眾到場獻花、留言致敬，許多民眾在場默默駐足悼念。
57歲余男事發當時，因英勇制止暴行而不幸喪命，親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，紛紛還原余男的真實背景，一名友人在Threads發文強調，余男是一位博學熱心的資深理財專家，平時往返桃園與台北兩地通勤。
台北市長蔣萬安今天出席「1219事件緊急維安應變小組會議」，會後受訪表示，北市府將協助余男向中央申請褒揚令，也希望余先生能夠進入忠烈祠，北捷部分也會選在捷運站適合的地點，來設計一個紀念牌來肯定余先生見義勇為的行為，並表達最高的感佩。
