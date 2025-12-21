57歲余男「肉身攔阻張文」遇害處 民眾獻花留言致敬

台北車站與中山商圈19日發生隨機傷人事件，見義勇為的57歲余男，當天歲肉身攔阻張文，遇害處捷運台北車站M7出口附近，今天持續仍有民眾到場獻花、留言致敬，許多民眾在場默默駐足悼念。

57歲余男事發當時，因英勇制止暴行而不幸喪命，親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，紛紛還原余男的真實背景，一名友人在Threads發文強調，余男是一位博學熱心的資深理財專家，平時往返桃園與台北兩地通勤。