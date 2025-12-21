快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

聯合新聞網／ 綜合報導
長髮哥許瑞曾在去年5月台中捷運發生的隨機砍人事件中英勇抵抗嫌犯。記者曾健祐／攝影
長髮哥許瑞曾在去年5月台中捷運發生的隨機砍人事件中英勇抵抗嫌犯。記者曾健祐／攝影

台北車站與中山商圈19日驚傳隨機攻擊事件，造成包括兇手本人共4死11傷慘劇，震驚全台社會。曾在去（2024）年台中捷運隨機砍人案中，挺身而出與嫌犯搏鬥的「長髮哥」許姓男子，昨（20）日得知消息後在Threads上悲痛發聲，坦言自己在健身房時強忍淚水，悲傷到無法言語。貼文曝光後，湧入大批網友留言安慰，希望他暫時遠離社群媒體，照顧好自己的心理狀態。

犯嫌張文在捷運台北車站M7出口及中山商圈投擲煙霧彈並持刀傷人，造成嚴重傷亡。面對這起駭人聽聞的連續攻擊案，曾親身經歷類似恐怖場景的「長髮哥」在Threads上驚駭表示，不懂為何社會案件越來越過分，並衷心祈禱大家都能平平安安。

隨著攻擊事件的細節陸續曝光，許多網友擔心長髮哥觸景傷情，紛紛留言關心。對此，長髮哥再度發文感謝眾人的關懷，但他透露得知消息的當下，自己正身處健身房，必須非常努力才能忍住不哭。他形容那種悲傷情緒強烈到讓他無力陳述，對太多事情感到難過與無力。

看到長髮哥的真實心聲，大批網友紛紛留言送暖。有人建議他暫時關閉社群與新聞，避免創傷被喚醒，也有人暖心喊話，表示第一時間就想到他，感謝長髮哥過去帶給人們的勇氣，但這次的沉重任務不是他的責任，希望他能放下重擔好好休息，並再次感謝這位現實生活中的勇者帶給社會的力量。

回顧去年5月台中捷運發生的隨機砍人事件，許姓男子因英勇抵抗嫌犯而臉部受傷，事後接受表揚時，他引用知名動漫《葬送的芙莉蓮》名言表示，如果是勇者欣梅爾，相信他也會這麼做。這句話當時感動無數台日網友，如今面對新的社會創傷，大家也期盼他能撫平心中的傷痛。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 長髮男 台中捷運

