疑模仿北車隨機攻擊案網路留言 警查獲男子到案

北車隨機殺人事件引起恐慌，台中市警局清水分局前天接獲民眾報案，指稱社群平台Threads發現「真的有人做了我想做的事」疑似模仿台北車站隨機攻擊案件發言，警方迅速鎖定發文者身分，到桃園查緝查獲一名中年男子涉案，他否認恐嚇意圖，依恐嚇罪嫌法辦。

清水警分局與台中市刑警大隊科偵隊共組專案小組後迅速鎖定發文者身分，立即派員北上查緝，在桃園查獲1名40多歲男子涉案，並確認為該嫌所發文，他否認有恐嚇意圖，警方接到檢舉，研判內容已造成社會大眾恐慌，警方訊後依刑法恐嚇公眾罪函請地檢署偵辦。