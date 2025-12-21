聽新聞
北車隨機殺人…市府啟動關懷中山設置安心小站 專業心理師免費諮商
北車、南西商圈上周五發生隨機殺人案，造成凶手在內4人死亡、多人受傷。社會局為協助近日事件中受到驚嚇與心理衝擊的民眾，明起將於中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，有專業心理諮商師提供免費心理諮商，衛生局也提供24小時心理諮商專線，都將持續到年底。
社會局指出，「安心關懷小站」地點將設置於中山地下街R7出口地面層，提供可隨到隨用的諮談服務；社會局、衛生局、捷運公司已完成規畫與協調作業，明天正式啟動服務，並將視民眾使用情形與實際需求，滾動式調整服務時段與人力配置。
社會局說，所有諮談皆由專業人員提供，且無須負擔任何費用。除設置「安心關懷小站」外，社會局也同步啟動「一案一社工」機制，依個案需求提供心理支持、生活協助、法律諮詢等整合性協助，民眾也可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線 3393-7885，隨時獲得支持。
衛生局心理衛生科長江曉娟表示，截至今天中午，已有5名民眾進線諮詢，主要皆為目擊者，也有民眾反應是相關訊息在網路流傳，看到覺得心裡狀態受到影響，該專線目前規畫開到年底，將視民眾需求滾動調整。
社會局長姚淑文表示，除了專線及安心小站外，接下來也會在南西誠品旁廣場，與教會合作安排傍晚唱聖歌活動，盼能讓民眾穩定情緒，舒緩第一現場目前所造成創傷。
在第一線工作人員心理支持方面，市府也同步展開跨局處資源整合。衛生局、勞動局已主動與南西誠品業者聯繫，協助百貨工作人員所需的心理健康協助，民政局也針對傷患及其家屬的生活起居照料，安排專人慰問，並持續關切，伴隨市民度過艱難時刻。
