救援傷者...台大醫父女檔找到了 蔣萬安下午親赴轉達感謝
北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。台北市長蔣萬安表示，有一位傷者第一時間是由一對顏姓醫師父女檔搶救，才保住性命，這位傷者希望北市府能幫忙找到這2位醫師，市府已順利找到，他今天下午2時也到台大醫院，轉達感謝之意。
蔣萬安今天上午視察台北馬維安後，隨即主持1219事件應變會議，蔣萬安表示，他在探視傷者的過程中，有1位目前正在北市聯合醫院中興院區治療的受傷民眾向他反映，第一時間是受到2位父女檔醫師的即刻搶救，他才能逃死，目前這名傷者恢復當中，希望市府幫忙找到這2位醫師，並轉達感謝之意。
另外，蔣萬安也表示，因應這次1219事件，他也特別要求警察局、衛生局、消防局、教育局等即刻擬定因應作為，針對民眾一旦面對這種無差別攻擊事件，民眾的正確應處做法為何，全民面對這樣的危機事件，應提高民眾的危機意識，警察局、教育局會研擬相當因應，讓各級學校、年輕朋友，從小就能提高防範意識。
