快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

聽新聞
0:00 / 0:00

救援傷者...台大醫父女檔找到了 蔣萬安下午親赴轉達感謝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午視察台北馬維安後，隨即主持1219事件應變會議。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午視察台北馬維安後，隨即主持1219事件應變會議。記者林麗玉／攝影

北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。台北市長蔣萬安表示，有一位傷者第一時間是由一對顏姓醫師父女檔搶救，才保住性命，這位傷者希望北市府能幫忙找到這2位醫師，市府已順利找到，他今天下午2時也到台大醫院，轉達感謝之意。

蔣萬安今天上午視察台北馬維安後，隨即主持1219事件應變會議，蔣萬安表示，他在探視傷者的過程中，有1位目前正在北市聯合醫院中興院區治療的受傷民眾向他反映，第一時間是受到2位父女檔醫師的即刻搶救，他才能逃死，目前這名傷者恢復當中，希望市府幫忙找到這2位醫師，並轉達感謝之意。

另外，蔣萬安也表示，因應這次1219事件，他也特別要求警察局、衛生局、消防局、教育局等即刻擬定因應作為，針對民眾一旦面對這種無差別攻擊事件，民眾的正確應處做法為何，全民面對這樣的危機事件，應提高民眾的危機意識，警察局、教育局會研擬相當因應，讓各級學校、年輕朋友，從小就能提高防範意識。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

目睹北捷攻擊...接連現恐慌求助 蔣萬安：明起北捷設心理師服務

北市將啟動心理諮商 年前舉行高強度演習

IP找到了...網預告北投砍百人 蔣萬安證實找到3則恐嚇文

相關新聞

北市隨機攻擊引恐慌 網友憶多次看見「防毒面具男」

北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷，引發社會恐慌，作案人防毒面具裝扮引發關注。有多名網友在社交平台...

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

台北車站與中山商圈19日驚傳隨機攻擊事件，造成包括兇手本人共4死11傷慘劇，震驚全台社會。曾在去年台中捷運隨機砍人案中，挺身而出與嫌犯搏鬥的「長髮哥」許姓男子，昨日得知消息後在Threads上悲痛發聲，坦言自己在健身房時強忍淚水，悲傷到無法言語。貼文曝光後，湧入大批網友留言安慰，希望他暫時遠離社群媒體，照顧好自己的心理狀態。

北捷隨機殺人 民眾憶當下：一切來得太突然

台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，嫌犯張文在行兇後墜樓身亡，連同嫌犯共造成4人死亡...

台北市捷運嫌犯張文虎尾科大畢業 他在校期間表現校方這麼說

針對台北市捷運發生的重大砍殺社會事件，嫌犯張文是雲林科技大學畢業，校方對於媒體追問，今天說明指張文係為109學年度資訊工...

防隨機攻擊...他建議大眾運輸場站設防砍傘、叉護杖

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件釀4死11傷。爭取北市港湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安說，畢竟警力有限，他建...

57歲余男「肉身攔阻張文」遇害處 民眾獻花留言致敬

台北車站與中山商圈19日發生隨機傷人事件，見義勇為的57歲余男，當天歲肉身攔阻張文，遇害處捷運台北車站M7出口附近，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。