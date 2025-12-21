快訊

隨機攻擊關鍵監視器失靈？ 北捷坦承有1組故障 但有備援

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃清信說，板南線B2有4組DVR主機，因該地點是封閉空間，當初設置時都有備援，可交叉比對畫面，這次確實有一組在事發前一天硬碟磁區故障，因地點是封閉區，相關鏡頭也都有取得相關畫面。記者林麗玉／攝影
黃清信說，板南線B2有4組DVR主機，因該地點是封閉空間，當初設置時都有備援，可交叉比對畫面，這次確實有一組在事發前一天硬碟磁區故障，因地點是封閉區，相關鏡頭也都有取得相關畫面。記者林麗玉／攝影

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握凶嫌張文的逃逸路線。捷運公司總經理黃清信坦承，確實有一組事發前一天硬碟磁區發生故障，不過都有備援系統。

北市長蔣萬安也表示，捷運公司回報，同一場域捷運公司裝設有多支監視器，也都有主機系統控管，是相互備援。

黃清信說，板南線B2有4組DVR主機，因該地點是封閉空間，當初設置時都有備援，可交叉比對畫面，這次確實有一組在事發前一天硬碟磁區故障，因地點是封閉區，相關鏡頭也都有取得相關畫面，從張文下樓都有相關畫面。但因歹徒是有計畫犯案，所以比對需花較多的時間。

媒體追問，是否無法第一時間掌握逃亡路線？黃表示，因歹徒第一時間在捷運站變裝，丟煙霧彈後還進行二次變裝，並混入人群，這部分是歹徒比較特殊的作案手法，未來會來研究，如何防範這樣的犯罪型態。不過所有動線包括歹徒從M8進來，進入中山地下街，整個路徑都有完整追溯畫面，動線時間點也都有，整個畫面都有完整擷取，系統有異常也都有備援，確保畫面都能正常取得。

至於對於捷運警察人力不足如何因應？蔣表示，捷運警察人力增補，市府會積極向中央爭取編制員額，經費部分，市府可以的話也會全力支持，絕對會來加強全體市民安全。這次警察局持續偵辦，也會定期跟各界報告，同樣，市警局與警政署也會同步針對這次1219事件全面檢視精進。

