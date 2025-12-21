貼文自稱張文同夥要在板南線發動恐攻 中年男被逮辯稱是「惡作劇」

台北車站無差別恐怖攻擊事件造成民眾恐慌，昨天社群平台Threads上流傳一則PO文，似有人自稱張文同夥，並影射原訂於同時間在北捷板南線發動類似攻擊。三峽警分局獲報後，立刻報請檢方指揮偵辦，前往台中市清水區逮捕一名張姓中年男子，詢後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪移送台中地檢署偵辦。

三峽警分局表示，昨天Threads上出現該則PO文，內容提及「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「中山站站外煙霧彈」、「板南線密閉空間」、「作案時間長達2小時」等不實訊息，並刻意與1219北市隨機攻擊事件連結，引發民眾不安，進而向警方檢舉。

警方獲報後，認定該PO文已涉及恐嚇性言詞，影響公共秩序與社會安定，因此立刻成立專案小組展開調查，經蒐證完備並掌握涉嫌人居住所後，隨即向中檢台報請指揮偵辦，由檢察官核發拘票，於台中清水一帶緝獲張男到案。

經查張男現年43歲，現職為中科工廠作業員，且無前科及相關軍事背景，落網後供稱自己PO文只是為了惡作劇。