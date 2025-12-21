快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

貼文自稱張文同夥要在板南線發動恐攻 中年男被逮辯稱是「惡作劇」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
社群平台Threads上昨流傳一則PO文，似有人自稱張文同夥，並影射原訂於同時間在北捷板南線發動類似攻擊，三峽警分局隨即前往台中清水逮捕一名張姓中年男子，詢後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪移送台中地檢署偵辦。記者蔣永佑／翻攝
社群平台Threads上昨流傳一則PO文，似有人自稱張文同夥，並影射原訂於同時間在北捷板南線發動類似攻擊，三峽警分局隨即前往台中清水逮捕一名張姓中年男子，詢後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪移送台中地檢署偵辦。記者蔣永佑／翻攝

台北車站無差別恐怖攻擊事件造成民眾恐慌，昨天社群平台Threads上流傳一則PO文，似有人自稱張文同夥，並影射原訂於同時間在北捷板南線發動類似攻擊。三峽警分局獲報後，立刻報請檢方指揮偵辦，前往台中市清水區逮捕一名張姓中年男子，詢後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪移送台中地檢署偵辦。

三峽警分局表示，昨天Threads上出現該則PO文，內容提及「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「中山站站外煙霧彈」、「板南線密閉空間」、「作案時間長達2小時」等不實訊息，並刻意與1219北市隨機攻擊事件連結，引發民眾不安，進而向警方檢舉。

警方獲報後，認定該PO文已涉及恐嚇性言詞，影響公共秩序與社會安定，因此立刻成立專案小組展開調查，經蒐證完備並掌握涉嫌人居住所後，隨即向中檢台報請指揮偵辦，由檢察官核發拘票，於台中清水一帶緝獲張男到案。

經查張男現年43歲，現職為中科工廠作業員，且無前科及相關軍事背景，落網後供稱自己PO文只是為了惡作劇。

三峽警分局呼籲，民眾切勿於網路散布或轉傳未經查證之訊息，尤其涉及恐嚇、暴力等內容，恐觸犯法律並影響公共秩序，警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為，共同維護社會安定，以安民心。

社群平台Threads上昨流傳一則PO文，似有人自稱張文同夥，並影射原訂於同時間在北捷板南線發動類似攻擊，三峽警分局隨即前往台中清水逮捕一名張姓中年男子，詢後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪移送台中地檢署偵辦。記者蔣永佑／翻攝
社群平台Threads上昨流傳一則PO文，似有人自稱張文同夥，並影射原訂於同時間在北捷板南線發動類似攻擊，三峽警分局隨即前往台中清水逮捕一名張姓中年男子，詢後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪移送台中地檢署偵辦。記者蔣永佑／翻攝
社群平台Threads上昨流傳一則PO文，似有人自稱張文同夥，並影射原訂於同時間在北捷板南線發動類似攻擊，三峽警分局隨即前往台中清水逮捕一名張姓中年男子，詢後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪移送台中地檢署偵辦。記者蔣永佑／翻攝
社群平台Threads上昨流傳一則PO文，似有人自稱張文同夥，並影射原訂於同時間在北捷板南線發動類似攻擊，三峽警分局隨即前往台中清水逮捕一名張姓中年男子，詢後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪移送台中地檢署偵辦。記者蔣永佑／翻攝

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

隨機攻擊後墜樓亡 檢警訂23日下午將解剖張文遺體釐清案情

獨／貼文「下個目標高雄車站」原PO另有其人 警追IP定位東南亞國家

張文隨機攻擊案37歲銀行員遇害 兆豐銀：悲痛不捨

張文恐攻後PO文「下個地點是高雄車站」 男大生落網發文原因曝光

相關新聞

隨機攻擊後墜樓亡 檢警訂23日下午將解剖張文遺體釐清案情

男子張文縱火後在北車、北捷中山站丟煙霧彈，持刀隨機攻擊後墜樓，釀4死11傷，檢警陸續相驗後發還遺體，凶嫌張文部分，預計1...

獨／貼文「下個目標高雄車站」原PO另有其人 警追IP定位東南亞國家

台北車站、南西商圈遭隨機恐攻，凶嫌張文砍殺3人後墜樓身亡；有網友在Threads貼文「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄...

捷運設紀念牌...蔣萬安宣布頒余家昶褒揚狀 協助入忠烈祠

北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。首位罹難的57歲余家昶，因在台北車站近M7出口勇敢試圖阻擋兇嫌...

隨機攻擊關鍵監視器失靈？ 北捷坦承有1組故障 但有備援

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握凶嫌...

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件，台北市首場數萬人的大型活動台北馬今天登場，北市府加倍提高維安規格，對於接下來更大...

張文北車丟煙霧彈現場沒警察？ 捷警隊揭原因

27歲嫌犯張文昨在台北車站、捷運中山站外丟煙霧彈，再持刀砍人後墜樓亡，釀4死11傷。捷警隊坦言，前天同仁巡邏完北車M8巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。