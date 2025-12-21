快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

張文隨機攻擊案 日台交流協會：作為友人陪伴台灣

中央社／ 台北21日電

台北捷運台北車站中山站周邊19日發生隨機傷人事件，導致4人死亡，多國駐台機構表示關切。日本台灣交流協會透過社群媒體表示，「我們會作為最好的友人，一直陪伴在各位身旁。」

因涉犯妨害兵役治罪條例於今年7月被檢方發布通緝的張文，19日晚間犯下震驚全國的重大治安事件，在台北捷運台北車站、中山站周邊接連投擲煙霧彈和持刀隨機傷人，共造成包括張文等4人死亡、11人受傷。

對此，日本台灣交流協會今天透過官方臉書專頁，對受害者以及家屬致上最沉痛的哀悼與慰問，願受影響的民眾能夠儘早找回心中的平靜。「我們會作為最好的友人，一直陪伴在各位身旁。」

澳洲辦事處昨天在官方臉書向受影響的台灣民眾，致上最誠摯的慰問。許多家庭失去至親、或有家人受傷，澳洲的心與家屬同在。

新加坡駐台北商務辦事處透過官方臉書致上最深同情與哀悼，也願傷者能早日康復。

駐台北以色列經濟文化辦事處同樣在官方臉書致哀，並慰問受害者以及其家屬。願傷者早日康復，並向第一時間挺身而出、第一線應變與醫護人員，致上最深的敬意與感謝。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

