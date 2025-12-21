快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

獻花悼念北捷死者還擺自家手搖飲？品牌董座遭炎上 網怒抵制急鎖IG

聯合新聞網／ 綜合報導
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共釀4死多人受傷，今天仍然陸續有民眾到誠品南西人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱。記者林伯東／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共釀4死多人受傷，今天仍然陸續有民眾到誠品南西人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱。記者林伯東／攝影

台北車站與中山商圈19日發生隨機傷人事件，27歲張姓通緝犯犯案後墜樓身亡，釀4死11傷慘劇。事發後許多民眾自發前往現場獻花悼念，卻有一名男子在獻花時特意擺放一袋知名連鎖手搖飲，且身穿品牌外套、手提印有品牌LOGO的袋子，經網友起底竟是該手搖飲所屬集團的鄭姓董事長。此舉遭網友痛批藉機打廣告、吃人血饅頭，揚言抵制，鄭姓董事長在輿論延燒後緊急將IG帳號設為非公開。

有網友在Threads上傳一段影片，畫面中一名男子手持鮮花與一袋飲料前往事發現場致意。原PO指出，該名男子不僅身穿印有「UG」字樣的外套，花束與飲料提袋上也大剌剌露出品牌LOGO，在擺放完花束後，還特意將飲料袋放置在顯眼處並調整角度，隨後起身拍了兩下手才離去。這一連串動作讓原PO質疑：「我就問，這時間點大家獻花致哀，你提一袋飲料是要來蹭什麼？不就擺明知道媒體會拍花束來藉機打廣告嗎？」

影片曝光後引發大批網友砲轟，紛紛留言「行銷災難」、「噁心死了，連這熱度也要蹭」、「這種時候打廣告真的太令人作嘔」、「不要把中國放食物的壞習慣帶過來，造成環境髒亂」；更有眼尖網友起底，該名男子正是聯發國際董事長、UG手搖飲的老闆。面對排山倒海的批評與抵制聲浪，鄭姓董事長隨即將個人IG帳號鎖住避風頭。

此外，也有自稱曾在現場的目擊者表示，當時看到該男子身穿品牌衣物，還以為是相關人士自發性行為，沒想到竟是老闆本人親自上陣，直呼「這品牌邏輯超級奇怪」。另有網友指出，先前三峽學童遭撞身亡事件時，就有許多人擺放零食飲料悼念，結果造成食物腐敗、孳生蚊蟲，增加清潔人員負擔，呼籲民眾悼念時應以鮮花或卡片為主，避免造成環境問題。

對於老闆親自獻花送飲料的舉動，部分網友緩頰認為或許只是單純表達心意，不需過度解讀；但多數人仍認為，身為企業高層，在如此敏感時刻穿著制服、露出大量品牌LOGO，且特意擺拍，難免讓人聯想到商業操作，觀感極度不佳。

