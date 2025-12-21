跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件，台北市首場數萬人的大型活動台北馬今天登場，北市府加倍提高維安規格，對於接下來更大型的跨年活動，北市長蔣萬安今表示，除市府下周會針對跨年舉辦高強度演練；另，跨年晚會如有狀況，也會朝發細胞簡訊方向規畫。

蔣萬安今天上午視察台北馬維安後，接著主持1219攻擊事件相關應變會議，對於接下來的跨年晚會將登場，蔣萬安表示，目前北市府跨年晚會的初步維安部署，包括設置車阻、加派特勤小組霹靂小組、保安支援警力，還有鎮暴犬、防暴車、整體周邊場檢等都會地毯式進行，絕對是提高整體戒備規格，確保民眾安全。

至於今年跨年晚會是否會有安檢門規畫？蔣萬安說，安檢門部分主要是針對室內場館，如小巨蛋、北流等，如果評估必須就會裝設安檢門，包括金屬探測器等，相關局處正在跟場館這邊協調。

另外，對於議員建議，若發生類似的事故應該發送細胞簡訊，蔣萬安表示，北市府確定會朝這個方向規畫，也就是未來發生這樣的事件，會透過發送細胞簡訊，針對附近周邊民眾發送細胞簡訊，提高相關的防範意識，特別責成消防局警察局即刻研擬，希望盡快積極落實。

蔣萬安也表示，因應1219後，北市整體維安提高，昨天他也到警政署參與會議，也到捷運中山站實際巡視，看到四組相關警力配置，還有包括保安警力支援，還有站點周邊都有警車加強巡輪，員警都配備齊全，配槍、秘錄器等，警戒提升。

至於今天台北馬是台北市1219之後第一場國際大型活動，除早上副市長林奕華巡視維安部署，他也到田徑場賽場巡視維安狀況，包括建制警力、相關裝備、及特勤小組進駐、22站點警力加派，及這次整場賽事，這次警察局增派有314位警力，總警力人數為693人，相當於過往一倍警力，就是要確保賽事安全圓滿。