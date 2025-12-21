聽新聞
北捷隨機殺人震驚全國 立院內政委員會明邀警政署專案報告
台北捷運車站及鄰近商圈內隨機殺人案震驚社會，各界關注如何預防類似事件再發生。立法院內政委員會國民黨籍召委黃建賓今天緊急取消原定明（22）日排定考察行程，改邀請內政部、警政署、交通部、衛福部等有關單位，就計畫性攻擊事件到內政委員會專案報告並備質詢。
「1219北市隨機襲擊事件」釀4死11傷慘劇，震驚全國。賴清德總統昨率國安團隊與閣揆、多名部會首長到警政署聽取偵辦專案報告，要求徹查嫌犯張文是否有幫凶或受人指使，釐清其金錢來源，並要求強化快速打擊部隊功能，往反恐警力部署訓練制度配置；國安團隊罕見加入聽取報告，此案顯然已上升至國安層級。
立法院內政委員會原定22日安排考察行程，黃建賓也緊急取消考察並變更議程，邀請內政部長劉世芳、衛福部長石崇良、交通部長陳世凱、警政署長張榮興就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」進行專案報告並備質詢。
