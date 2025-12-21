目睹北捷攻擊...接連現恐慌求助 蔣萬安：明起北捷設心理師服務
凶嫌張文在北捷、中山商圈丟擲煙霧彈並持刀隨機砍人釀4死11傷，許多人目睹或透過媒體畫面，造成相當大心理恐慌，北市長蔣萬安今宣布，明起將在捷運公司一樓大廳，現場協助民眾專業的心理諮商諮詢服務，至少持續到年底。甚至未來會選擇適合地點如交通樞紐，人流可及性規畫。
北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，北市衛生局長黃建華表示，截至今天上午，衛生局已接到4通民眾的心理諮商電話，民眾電話求助都是因這次事件，造成心理突發狀況，如產生焦慮、擔心等。
市長蔣萬安今天上午主持1219應變會議後表示，這次1219事件之後，許多市民朋友不管在第一現場或透過網路媒體報導畫面，心理層面產生的恐懼不安，明天開始，北市府會在台北捷運公司一樓大廳，會與臨床心理師公會、諮商心理師公會，由專業心裡諮商師及志工朋友，現場協助民眾專業的諮詢。
蔣萬安說，目的希望讓這段期間民眾的恐慌不安心情，獲得平撫安定下來，明天正式啟動，未來也會評估適合地點，包括交通樞紐、人流可及性地方，規劃這樣的專業諮詢服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言