目睹北捷攻擊...接連現恐慌求助 蔣萬安：明起北捷設心理師服務

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北馬拉松的終點台北田徑場賽道旁，在體育局長遊竹萍（左一）等人的陪同，視察馬拉松整體的維安狀況。記者黃義書／攝影
凶嫌張文在北捷、中山商圈丟擲煙霧彈並持刀隨機砍人釀4死11傷，許多人目睹或透過媒體畫面，造成相當大心理恐慌，北市長蔣萬安今宣布，明起將在捷運公司一樓大廳，現場協助民眾專業的心理諮商諮詢服務，至少持續到年底。甚至未來會選擇適合地點如交通樞紐，人流可及性規畫。

北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，北市衛生局長黃建華表示，截至今天上午，衛生局已接到4通民眾的心理諮商電話，民眾電話求助都是因這次事件，造成心理突發狀況，如產生焦慮、擔心等。

市長蔣萬安今天上午主持1219應變會議後表示，這次1219事件之後，許多市民朋友不管在第一現場或透過網路媒體報導畫面，心理層面產生的恐懼不安，明天開始，北市府會在台北捷運公司一樓大廳，會與臨床心理師公會、諮商心理師公會，由專業心裡諮商師及志工朋友，現場協助民眾專業的諮詢。

蔣萬安說，目的希望讓這段期間民眾的恐慌不安心情，獲得平撫安定下來，明天正式啟動，未來也會評估適合地點，包括交通樞紐、人流可及性地方，規劃這樣的專業諮詢服務。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

