快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

隨機殺人案後復業 南西誠品店員憶案發當下：混亂時連帳都來不及結

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，誠品南西店昨天休館一天，今天上午準時開門營業，開門後民眾陸續上門。記者林伯東／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，誠品南西店昨天休館一天，今天上午準時開門營業，開門後民眾陸續上門。記者林伯東／攝影

通緝犯張文犯下震驚全台的台北捷運攻擊事件，總共造成4死11傷。案發現場之一南西誠品昨天停業一天，今天重新開業，生意看起來沒有受太大影響，有店員回憶當時狀況，突然聽到躁動接著大家就往樓上衝，當天混亂到帳都來不及結。也有店員指出百貨連接頂樓樓梯不好找，嫌犯應有規畫路線。

張文上周五晚間先在北車作案後，接著返回下塌處變裝後，再到中山商圈襲擊，更衝進南西誠品隨機攻擊店員及消費者，最後從頂樓墜樓身亡，南西誠品作也緊急停業一天，今天恢復正常營業，還是有不少消費者逛街，業績似乎沒受太大影響。

上午9時起不少店員陸陸續續從側門進入上班，大多低調不願受訪，不過也有人低調還原當時狀況，營業到一半突然前方一陣騷動，接著大家一直往樓上跑，完全不知道發生什麼事，後來才得知有人拿刀亂砍，當天更緊急停業，一切混亂到帳都來不及結，今天趕快早點來處理。

還有店員直言，要到樓上頂樓位置實際很隱密，很少人會上去平常也有管制，若不是常來南西逛街的人，應該不會那麼清楚，認為應該是有探過路，才會知道怎麼上去頂樓。

<a href='/search/tagging/2/台北車站' rel='台北車站' data-rel='/2/104942' class='tag'><strong>台北車站</strong></a>M7出口、捷運<a href='/search/tagging/2/中山站' rel='中山站' data-rel='/2/245370' class='tag'><strong>中山站</strong></a>外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，誠品南西店昨天休館一天，今天上午準時開門營業。記者林伯東／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，誠品南西店昨天休館一天，今天上午準時開門營業。記者林伯東／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，制服警察在現場巡邏，維持高見警率。記者林伯東／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，制服警察在現場巡邏，維持高見警率。記者林伯東／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，誠品南西店昨天休館一天，今天上午員工準備上班。記者林伯東／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，誠品南西店昨天休館一天，今天上午員工準備上班。記者林伯東／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，誠品南西店昨天休館一天，今天上午準時開門營業，六樓安全門管制森嚴。記者林伯東／攝影
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，誠品南西店昨天休館一天，今天上午準時開門營業，六樓安全門管制森嚴。記者林伯東／攝影

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

隨機攻擊後墜樓亡 檢警訂23日下午將解剖張文遺體釐清案情

獨／貼文「下個目標高雄車站」原PO另有其人 警追IP定位東南亞國家

張文隨機攻擊案37歲銀行員遇害 兆豐銀：悲痛不捨

獨／張文在北車狂丟煙霧彈還殺人 警納悶：報警時沒人說有危險、有人持刀

相關新聞

隨機攻擊後墜樓亡 檢警訂23日下午將解剖張文遺體釐清案情

男子張文縱火後在北車、北捷中山站丟煙霧彈，持刀隨機攻擊後墜樓，釀4死11傷，檢警陸續相驗後發還遺體，凶嫌張文部分，預計1...

獨／貼文「下個目標高雄車站」原PO另有其人 警追IP定位東南亞國家

台北車站、南西商圈遭隨機恐攻，凶嫌張文砍殺3人後墜樓身亡；有網友在Threads貼文「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄...

捷運設紀念牌...蔣萬安宣布頒余家昶褒揚狀 協助入忠烈祠

北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。首位罹難的57歲余家昶，因在台北車站近M7出口勇敢試圖阻擋兇嫌...

隨機攻擊關鍵監視器失靈？ 北捷坦承有1組故障 但有備援

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握凶嫌...

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件，台北市首場數萬人的大型活動台北馬今天登場，北市府加倍提高維安規格，對於接下來更大...

張文北車丟煙霧彈現場沒警察？ 捷警隊揭原因

27歲嫌犯張文昨在台北車站、捷運中山站外丟煙霧彈，再持刀砍人後墜樓亡，釀4死11傷。捷警隊坦言，前天同仁巡邏完北車M8巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。