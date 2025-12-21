隨機殺人案後復業 南西誠品店員憶案發當下：混亂時連帳都來不及結

通緝犯張文犯下震驚全台的台北捷運攻擊事件，總共造成4死11傷。案發現場之一南西誠品昨天停業一天，今天重新開業，生意看起來沒有受太大影響，有店員回憶當時狀況，突然聽到躁動接著大家就往樓上衝，當天混亂到帳都來不及結。也有店員指出百貨連接頂樓樓梯不好找，嫌犯應有規畫路線。

張文上周五晚間先在北車作案後，接著返回下塌處變裝後，再到中山商圈襲擊，更衝進南西誠品隨機攻擊店員及消費者，最後從頂樓墜樓身亡，南西誠品作也緊急停業一天，今天恢復正常營業，還是有不少消費者逛街，業績似乎沒受太大影響。

上午9時起不少店員陸陸續續從側門進入上班，大多低調不願受訪，不過也有人低調還原當時狀況，營業到一半突然前方一陣騷動，接著大家一直往樓上跑，完全不知道發生什麼事，後來才得知有人拿刀亂砍，當天更緊急停業，一切混亂到帳都來不及結，今天趕快早點來處理。