隨機殺人案後復業 南西誠品店員憶案發當下：混亂時連帳都來不及結
通緝犯張文犯下震驚全台的台北捷運攻擊事件，總共造成4死11傷。案發現場之一南西誠品昨天停業一天，今天重新開業，生意看起來沒有受太大影響，有店員回憶當時狀況，突然聽到躁動接著大家就往樓上衝，當天混亂到帳都來不及結。也有店員指出百貨連接頂樓樓梯不好找，嫌犯應有規畫路線。
張文上周五晚間先在北車作案後，接著返回下塌處變裝後，再到中山商圈襲擊，更衝進南西誠品隨機攻擊店員及消費者，最後從頂樓墜樓身亡，南西誠品作也緊急停業一天，今天恢復正常營業，還是有不少消費者逛街，業績似乎沒受太大影響。
上午9時起不少店員陸陸續續從側門進入上班，大多低調不願受訪，不過也有人低調還原當時狀況，營業到一半突然前方一陣騷動，接著大家一直往樓上跑，完全不知道發生什麼事，後來才得知有人拿刀亂砍，當天更緊急停業，一切混亂到帳都來不及結，今天趕快早點來處理。
還有店員直言，要到樓上頂樓位置實際很隱密，很少人會上去平常也有管制，若不是常來南西逛街的人，應該不會那麼清楚，認為應該是有探過路，才會知道怎麼上去頂樓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言