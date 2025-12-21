北市將啟動心理諮商 年前舉行高強度演習

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「22日起將在北捷展開免費心理諮詢，跨年前北市也會進行高強度演練，以因應跨年晚會！」台北市長蔣萬安21日宣布，將請臨床心理師與心理諮商師在北捷啟動諮商，盼因此事受創者可利用。另外，在跨年前北市將會舉行高強度演練，也會加派警力預防。

余姓死者申請入忠烈祠

針對1219北市隨機殺人案，蔣萬安21日早上召開緊急維安應變小組會議討論後續補強措施。會後，蔣萬安宣布，針對被害者將會以犯保協會、保險理賠與相關撫恤等方式協助。他說，會與誠品南西店討論保險賠償，至於試圖制服兇嫌張文的57歲余姓民眾（身亡），除了北捷的5百萬元撫卹金，台北市會再另發6百萬元，並向中央申請褒揚令與入忠烈祠。

蔣萬安也說，針對現場目睹，還有看到新聞報導產生不安的民眾，將會在北捷公司一樓大庭，請臨床心理師與心理諮商師協助諮詢，還有傷者反應，感謝被砍傷的時候，有一對顏姓醫師父女檔及時協助急救，避免更嚴重生命危險，後來找到這位醫師在台大醫院，蔣萬安下午也前往台大醫院表揚。

高強度演習因應跨年

針對未來預防的部分，蔣萬安表示，會請教育局等部會加強各級學校宣傳，跨年活動方面，也將會採取細胞簡訊，至於安檢門的部分，可能會請小巨蛋、北流等場地研議，若經評估有需要安檢門或金屬探測器，到時候就會加裝，目前各局處還在跟場館研議中。

「跨年前會進行高強度的演習！」蔣萬安宣布，接下來大型演唱會與跨年活動將至，台北市政府會請警察局、消防局進行高強度演習，包括特勤小組、防暴車的介入，在21日的台北馬拉松，警力已經從過往的341位提升到693位，是過去的一倍，會做好相關的規劃。

警方動員恐太慢？

國民黨市議員柳采葳質疑，犯人張文此次犯罪時間相當長，卻沒有即時被掌握行蹤。凶嫌在北車犯案後，通報時間和狀況為何？警方為何沒有在人潮匯聚的車站與商圈部署大量警力？

對此，蔣萬安回應說，會就警察局人力的增補進行檢討，檢方如今也在全力深入追查相關案件，事後也會提出改進的精進方案。

