隨機攻擊後墜樓亡 檢警訂23日下午將解剖張文遺體釐清案情

男子張文縱火後在北車、北捷中山站丟煙霧彈，持刀隨機攻擊後墜樓，釀4死11傷，檢警陸續相驗後發還遺體，凶嫌張文部分，預計12月23日下午2時解剖，進一步釐清死因及案情。

檢警調查，27歲張文前天下午3時起陸續在台北市中山區3處燃汽油桶縱火，燒毀汽機車，返回其中正區公園路的租處變裝後，放火燒房，前往台北車站丟擲煙霧彈後，到北捷中山站旁的千慧旅館補給裝備，傍晚6時許在人潮密集的南京西路上丟擲煙霧彈，持雙刀隨機攻擊，潛入誠品南西站後遭圍捕，墜樓後送醫不治。

全案釀成57歲余姓男子、37歲蕭姓男子、37歲王姓男子及張文等4人死亡，11人受傷，檢警前天深夜先相驗余男遺體，昨早分3路同步對蕭、王、張遺體相驗，家屬對相關死因無意見，已陸續發還遺體，張文部分，檢警預計12月23日下午2時解剖，進一步釐清死因及案情。