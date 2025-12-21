IP找到了...網預告北投砍百人 蔣萬安證實找到3則恐嚇文

凶嫌張文在北捷、中山商圈丟擲煙霧彈並持刀隨機砍人，已釀4死11傷，後續也引發多起模仿效應，昨天又有人在社群貼文預告「12月31日會在北投砍死100人」，北市長蔣萬安今天證實，目前已找到3則北投的恐嚇發文，並找到IP是在境外，將持續追查、並加強相關區域維安。

蔣萬安今天上午主持1219無差別攻擊事件後的緊急應變會議，繼有網友貼文稱「下個地點高雄車站」後，昨天早又有網友在社群貼文預告「12月31日會在北投砍死100人」，引發恐慌及熱議。

蔣萬安今天上午會議後受訪表示，從昨天開始到今天陸續相關的恐嚇訊息，包括在網路或社群上面的留言，第一時間他都已經要求警察局嚴加查辦、追出源頭，針對北投的恐嚇發文，目前已找到3則恐嚇發文IP是在境外，會持續加強相關區域維安，包括北投地區人潮眾多場域都會提高戒備。