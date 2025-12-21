快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

生前吐「跟爸媽說我愛他們」 北市恐攻目擊者：已轉達亡者心願

聯合新聞網／ 綜合報導
陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱，2組四位制服警察也在現場巡邏，維持高見警率。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱，2組四位制服警察也在現場巡邏，維持高見警率。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台北捷運台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，一名當時在現場的民眾於社群平台「threads」分享第一時間的經歷，引發廣泛關注。該名民眾表示，自己因工作關係在中山站附近，下班後原本只是到誠品生活逛街，卻意外目擊事發經過，成為協助傷者的重要目擊者之一。

該名民眾指出，當時在樓層店內，突然有兩名女子衝進來向店員大喊有人持刀，隨即看到人群慌亂往反方向奔逃。一名全身黑衣、手持刀械的男子出現在視線中，沿途攻擊落單的路人，距離現場並不遠。直到對方離開後，受傷的路人倒地，周遭民眾才趕緊上前協助。

原PO回憶，自己第一時間脫下外套替傷者止血，同時不斷撥打報案與求救電話，也努力與傷者交談，希望他能保持清醒。等待救護人員到場的過程中，能明顯感受到對方意識逐漸減弱，傷者甚至請她轉達「記得跟我爸媽說，我很愛他們！」，讓原PO不斷鼓勵對方撐下去。

直到救護人員抵達並將傷者送醫後，原PO才驚覺自己雙手沾滿血跡。返家途中，她多次搭錯方向、坐過站，情緒才在捷運車廂內潰堤，意識到自己受到不小驚嚇，也不禁感嘆，若當時身處不同位置，後果可能難以想像。

事後，原PO更新貼文表示，傷者最終仍宣告不治，家屬與同事已與她聯繫，她也依照對方臨終前的請託，協助將那句話轉達給父母，「他直到最後一刻都很努力撐著」。她也感謝外界的關心與鼓勵，並提醒大家出門在外多留意安全，平時多向家人與朋友表達關心，把握當下，不要留下遺憾。

網友看完也回應，「妳做得很好，而且當下妳已經反應很快了，不要自責，妳幫了很大一個忙，超厲害」、「一直滑⋯一直滑看著不同訊息，直到妳這段『記得跟我爸媽說我很愛他們』眼淚開始止不住了⋯」、「妳真的真的很棒了！想給妳一個深深的擁抱！謝謝妳溫暖了這個社會」、「妳要好好照顧自己」。

台北車站、捷運中山站旁誠品19日發生隨機傷人事件，圖為當天晚間7時許消防人員在誠品一樓急救傷者。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台北車站、捷運中山站旁誠品19日發生隨機傷人事件，圖為當天晚間7時許消防人員在誠品一樓急救傷者。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

延伸閱讀

北捷無差別殺人模仿效應 男子恐嚇下個地點在高雄 調查局逮PO文者

蕭彤雯談北捷隨機攻擊案　籲勿再渲染兇手、應記住受害者

市民酒醉在捷運上走動喧嘩 捷警持盾衝上車嚇壞乘客

北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

相關新聞

隨機攻擊後墜樓亡 檢警訂23日下午將解剖張文遺體釐清案情

男子張文縱火後在北車、北捷中山站丟煙霧彈，持刀隨機攻擊後墜樓，釀4死11傷，檢警陸續相驗後發還遺體，凶嫌張文部分，預計1...

獨／貼文「下個目標高雄車站」原PO另有其人 警追IP定位東南亞國家

台北車站、南西商圈遭隨機恐攻，凶嫌張文砍殺3人後墜樓身亡；有網友在Threads貼文「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄...

捷運設紀念牌...蔣萬安宣布頒余家昶褒揚狀 協助入忠烈祠

北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。首位罹難的57歲余家昶，因在台北車站近M7出口勇敢試圖阻擋兇嫌...

隨機攻擊關鍵監視器失靈？ 北捷坦承有1組故障 但有備援

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握凶嫌...

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件，台北市首場數萬人的大型活動台北馬今天登場，北市府加倍提高維安規格，對於接下來更大...

張文北車丟煙霧彈現場沒警察？ 捷警隊揭原因

27歲嫌犯張文昨在台北車站、捷運中山站外丟煙霧彈，再持刀砍人後墜樓亡，釀4死11傷。捷警隊坦言，前天同仁巡邏完北車M8巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。