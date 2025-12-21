消防隊員救護驚險畫面不曾停 患者曾丟出各式菜刀從他眼前飛過

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市曾發生重大車禍，消防隊員搶救，童綜合醫院醫護人員也到場救援。圖／童綜合醫院提供
台中市曾發生重大車禍，消防隊員搶救，童綜合醫院醫護人員也到場救援。圖／童綜合醫院提供

北車隨機殺人案震驚國人，驚悚案發生時民眾第一時間想到警、消；許多消防隊員在救護過程曾遇到不為人知的驚險畫面；消防隊員郭東泰說，他曾和同事執行身心障礙者的救護任務，對方瘋狂丟出菜刀，各式菜刀從他眼前飛過，人生跑馬燈從自己眼前滑過，此景至今難忘。

曾任職台中市消防局、現為澎湖縣消防局隊員郭東泰表示，為了讓民眾知道身為119的我們平常到底面對的是什麼，他在臉書寫一些救護故事，希望大家看完可以給消防人員多一點的支持與鼓勵。

他曾經遇到一件身心障礙的救護，他和同事準備進屋時，患者瘋狂一直丟出菜刀，各式各樣的菜刀就這樣從他眼前飛過去，此時救護員已經都跳開，只能等著患者丟完菜刀，不然誰也不敢靠近，如果此時台灣警察開槍制止（即使已經有生命危險還是不能開槍），一定又會被社會公審，民眾的命很重要，警消的命公祭完就會淡忘了。

另有一次救護，他與同事一下救護車，就看到有人握著拳頭準備打人，他記得對方身材非常魁梧，很像館長那種身材，他當下只能跟學弟說「跑，快跑，跑離開」，因為這種情形我們沒辦法壓制。

還有一次，他到台中市東區救護，患者與家人吵架，竟然拿一把長長的水果刀，無差別的想要發洩，郭東泰馬上帶同事一路狂奔回到救護車內，上了救護車馬上回報局本部，信義91目前被人拿著刀子追著要砍，救護員已經回到車上離開，極度不安全，「我們開車沿著外圍繞，請你聯絡警力過來支援，我會一直在外場環繞以防有其他人受傷」。

郭東泰說，如果當時危急情況真的需要他選擇怎麼做，首選一定是快跑，如果逃不掉，只能給他一個武器，他會選擇齊眉棍，這是他用過最好用的武器之一，不管距離還是靈活度加上不容易造成對方嚴重受傷；現在有辣椒水，如果沒有列入規範裡面，他也不知道是否可使用，擔心用了直接被檢討到爆。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

