捷運設紀念牌...蔣萬安宣布頒余家昶褒揚狀 協助入忠烈祠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安也提到，台北捷運公司後續也會在捷運站適合地點，為余先生設置紀念牌，對於余先生見義勇為的行為，表達最高感佩。記者林麗玉／攝影
北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。首位罹難的57歲余家昶，因在台北車站近M7出口勇敢試圖阻擋兇嫌張文，不幸傷勢過重身亡。北市長蔣萬安今表示，北市府會頒發褒揚狀，也會向中央申請褒揚令，協助入祀忠烈祠。

蔣萬安說，台北捷運公司也會在捷運站找尋適合地點，為余先生設置紀念牌，對於其見義勇為行為表達最高感佩。

蔣萬安今天上午召開1219應變會議，會後蔣表示，對於這次1219無差別攻擊事件，第一時間在北車即刻制止見義勇為的余先生，還有在北車星巴克警覺性相當高，即刻拉下鐵門保護客人的店員，北市府確定會頒發褒揚狀給余先生，也會協助向中央申請褒揚令，也會希望余先生能入忠烈祠。

蔣萬安也提到，今會議也討論到後續傷亡者補償機制及相關保險理賠撫卹，對於余先生除北捷會理賠500萬元的保險理賠外，另外，根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，北市府會再給予600萬元撫恤金。

蔣說，北市府後續也會持續協助包括誠品南西保險理賠部分，協助犯罪被害者保護協會的補償，北市府也正在處理當中，。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

