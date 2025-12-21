隨機殺人夜竟PO限動「中山砍人不揪」 新莊警逮PO文的大學生
台北車站、捷運中山站外前晚隨機殺人案釀4死11傷，事後也陸續出現模仿效應。就讀輔大的19歲彭男前晚竟在IG限動PO：「中山砍人不揪」，網友發現報警。新莊警獲報1小時查出彭男涉案立即通知其家長陪同到案說明，詢後依恐嚇公眾罪嫌函送。
新莊警方昨天上午接獲民眾報案，指稱在社群軟體Instagram上，發現有網友PO出限時動態：「中山砍人不揪」，恐將引發社會不安。新莊警立即成立專案小組展開調查，經分析比對相關資料，不到1小時就確認PO文者為19歲彭姓男子，立即通知其家長陪同彭男至分局到案說明。
警方調查，彭男於前晚7時許隨機殺人案發生後，在個人IG上PO出這段限時動態，昨天上午被網友發現後彭男才趕緊將限動下架。詢後依涉犯恐嚇公眾罪嫌將彭男函送新北地檢署偵辦，警方並同步通報彭男現住地警局及就讀學校，協助加強後續關懷與預防作為。
彭男事後也在社群平台發文致歉表示已深刻反省，指稱是一時失言，未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉。
新莊分局呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。警方提醒若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。
