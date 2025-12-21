北捷無差別殺人模仿效應 男子恐嚇下個地點在高雄 調查局逮PO文者

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
陳姓男子在社群轉貼恐嚇文章，聲稱要高雄車站將是下一個隨機殺人地點，旋即遭調查局逮捕到案。圖／調查局提供
北捷發生通緝犯張文無差別殺人事件，釀4死11傷，調查局成立「1219反恐專案」，要求各外勤調查處站密切掌握轄區安全狀況，針對網路轉傳貼文「主角張文是我兄弟，我們是一個組織」等言論，資安工作站與高雄市調查處隨即查獲PO文陳姓男子，移送橋頭地檢署複訊後，檢察官依恐嚇公眾罪諭令5萬交保。

據了解，前晚張文在北車、北捷丟擲煙霧彈、持刀隨機揮砍民眾後，引發社會恐慌，高雄陳姓男子旋即轉傳貼文到「脆」社群，內容指「今天他未完成的任務我會繼續接下去，下一個地點 高雄車站……」。

調查局資安工作站溯源追查IP，旋即逮捕陳姓男子到案，初步發現IP位置來自境外，並非陳男親自撰寫。陳男供稱。PO文動機是「善意提醒」民政要小心安全，沒有恐嚇犯意，但檢方認為他言行不一，訊後5萬元交保。

台北車站 中山站 北車隨機攻擊

