男大生Threads轉傳「下個目標高雄車站」 調查局上門上銬帶走

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
陳姓男大生被調查局幹員押解，後由橋頭地檢署以5萬元交保候傳。圖／調查局提供
陳姓男大生被調查局幹員押解，後由橋頭地檢署以5萬元交保候傳。圖／調查局提供

台北車站、南西商圈遭隨機恐攻，凶嫌張文砍殺3人後墜樓慘死，高雄陳姓電機系男大學生在Threads轉傳貼文「將於12/25日在高雄車站發生更大的事件」，引起調查局重視，昨天迅速掌握陳男位置逮人，陳雙手上銬，穿著簡單運動上衣，落網畫面隨之曝光。

張文攻擊發生後，Threads出現貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」、「將於12/25日在高雄車站發生更大的事件」，引起市警局重視，多日派遣警力在高雄車站及各捷運站站崗，並鎖定特定IP。

經查，該篇原始貼文IP點顯示在越南，應透過境外IP發文，但跳板IP浮動，原始貼文仍無法定位發文位置，但貼文在社群媒體Threads上經網友多次轉傳，引起社會恐慌。

其中一名陳姓電機系男大生，以新辦帳號分享貼文，「將於12/25日在高雄車站發生更大的事件」，被調查局等單位看到後，火速立案偵辦，昨天鎖定陳男發文地點，前往拘捕他到案。

調查局資安站、高雄市調處鳳山站幹員拘捕陳男到案後，陳雙手上銬，兩旁由調查局幹員押解先步入市調處問詢，隨後押解至橋頭地檢署複訊。

陳男向檢調供稱，他是「轉傳提醒大家注意」，貼文沒有標註才引起誤會，但檢調認為他發文內容已足以引起公眾恐慌，依恐嚇公眾罪偵辦，考量他犯意及程度，昨經橋頭地檢署檢察官蔡婷潔複訊後，依恐嚇公眾罪以5萬元交保候傳。

