獨／貼文「下個目標高雄車站」原PO另有其人 警追IP定位東南亞國家
台北車站、南西商圈遭隨機恐攻，凶嫌張文砍殺3人後墜樓身亡；有網友在Threads貼文「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」，橋頭地檢指揮調查局逮到陳姓男大生；據了解，陳男只是轉貼者，原高雄警方追查原貼文者的IP浮動點在越南，最後定位在東南亞國家，仍循線追查中。
張文攻擊發生後，Threads出現貼文稱「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」、「將於12/25日在高雄車站發生更大的事件」，引起市警局重視，多日派遣警力在高雄車站及各捷運站站崗，並鎖定特定IP。
高市長陳其邁昨透露警方鎖定6個帳戶追查，其中1個境內已排除，另外有5個帳號正全力追查，他已要求警方務必要把相關、可能的危害治安的份子逮捕到案。
根據了解，這5個IP位置，包括原PO在內有2個IP是在境外，4個在國內，有網友扮柯南揪出原貼文者的背景帳號是在越南，經高市警方追查，發現原PO浮動IP確實在越南，但經警方進一步定位追蹤後，發現是在其他東南亞國家，正循線追查中。
此外，除橋頭地檢署指揮調查局高雄市調處查獲陳姓男大生外，高市警方也查出其中一個貼文者的境內IP定位後是落在北部，已告知北市警方代為找人，以查證其貼文背後動機。
警方指出，由於原PO貼文「張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」，易引起民眾對人潮聚集處恐慌，不論是原貼文者或轉貼者都觸犯恐嚇公眾罪，會找出最後定位IP及其背後身分，以釐清案情。
